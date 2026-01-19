В мэрии Минска назвали причину прорыва и перевели дома на резервные источники. Когда вернут тепло?

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Опубликовано: 19.01.2026 10:30 , Обновлено: 19.01.2026

Столичные микрорайоны, пострадавшие в результате утренней аварии на тепловой магистрали №41, начали переводить на резервные источники тепла. Об этом сообщил начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Андрей Садовский. Он же озвучил предварительную версию произошедшего.

Как пояснил Садовский в комментарии госагентству БЕЛТА, утром на тепломагистрали номер №41, идущей от ТЭЦ-4 и запитывающей теплом полгорода, произошел порыв.

Жители Фрунзенского района в соцсетях поделились кадрами с предполагаемого места происшествия. По информации ГАИ, там из-за прорыва трубопровода ограничили движение транспорта по улице Академика Карского от пересечения с улицей Школьной до пересечения с улицей Маршала Лосика. Минсктрансу также пришлось перестроить некоторые троллейбусные маршруты.

По словам Садовского, сейчас потребителей затронутых аварией районов переводят на резервные источники теплоснабжения, чтобы не оставлять жителей без тепла в 17-градусные морозы. Поднять температуру до “нормируемых значений” пообещали буквально за пару часов.

Судя по информации портала 115.бел, где белорусы оставляют заявки по коммунальным вопросам, восстановить подачу тепла и горячей воды в пострадавших домах планируют до конца рабочего дня: по каким-то адреса ориентировочное время выполнение заявок значится 13:00, по другим - до 17:00. Причиной называют “сбой в работе оборудования ТЭЦ-4”.

“Сбой в работе оборудования ТЭЦ-4, ведется восстановление. Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 22.03.2024 №214 п.4. Время отключения указано ориентировочно и может быть изменено в зависимости от ситуации”, - говорится в пояснении коммкунальщиков по одному из адресов в пострадавшем районе.

Скриншот портала 115.бел

В мэрии Минска уже отчитались о “локализации” повреждения, а вот точные причины аварии пока не называют, сообщив, что в них ещё “разбираются специалисты”. Садовский лишь отметил, что в последние дни, когда по всей Беларуси стоят аномальные морозы, трубопроводы, в том числе, системы отопления, испытывают “повышенную нагрузку”. По его словам, она связана “с высокой температурой теплоносителя и низкими температурами наружного воздуха”.

В Минске произошла авария на тепломагистрали, согревающей полгорода

Напомним, согласно официальному сообщению РУП “Минскэнерго”, был повреждён участок тепловой магистрали №41, из-за чего произошло “снижение температуры теплоносителя” у жителей в 5 районах Минска: