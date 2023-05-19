Поляки спрогнозировали, каким будет лето в Беларуси в 2023 году

Опубликовано: 19.05.2023 11:34 , Обновлено: 19.05.2023

Грядущее лето в Беларуси будет жарче обычного. Об этом свидетельствуют данные Института метеорологии и водного хозяйства (ИМВХ) Республики Польша. На сколько повысится средняя температура и что прогнозы метеорологов говорят об осадках?

Метеорологические карты польского института, опубликованные телеграм-канал «Надвор’е», свидетельствуют о том, что в среднем температура летом в Беларуси будет на 1,5°С выше климатической нормы. Первый осенний месяц также порадует тёплой погодой, в среднем на 0,5°С теплее обычного.

Что касается осадков, то их летом 2023 года, согласно оценкам польских синоптиков, будет значительно меньше обычного - в июне-июле будет выпадать на 5-10 мм осадков меньше, чем в среднем в 1991-2020 годах. Уровень осадков вернётся к норме лишь к сентябрю - в начале осени в центральных районах, согласно прогнозам, выпадет даже на 5-10 мм осадков больше обычного.

ВМО предупредила об экстремальных температурах летом 2023 года

Тем временем эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) предупредили мировое сообщество о том, что в ближайшее время потепление на планете может превысить критическую отметку, по сравнению с доиндустриальным уровнем. Согласно новому отчёту организации, с 98%-ной долей вероятности в 2023-2027 годах будут установлен новый климатический рекорд по среднегодовой температуре за всю историю наблюдений.

Как отмечаетCNN, превышение этого показателя на 1,5 градуса может быть временным. Однако, по словам экспертов ВМО, это будет “самым четким сигналом того, насколько быстро ускоряется изменение климата — ускоряется повышение уровня моря, более экстремальные погодные условия и гибель жизненно важных экосистем”.

На данный момент самым жарким годом за всю историю наблюдений является 2016 год, который последовал за очень сильным событием Эль-Ниньо. Нынешнее Эль-Ниньо, по словам генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа, в сочетании с общим изменением климата, спровоцированным человеком, “подтолкнет глобальные температуры к неизведанной территории”.

“Это будет иметь далеко идущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды. Мы должны быть готовы”, - подчеркнул он.