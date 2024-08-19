Когда в кафе можно потребовать приготовить блюдо заново или вернуть за него деньги? Юрист ответил белорусам

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Опубликовано: 19.08.2024 21:28 , Обновлено: 19.08.2024

Юрисконсульт Регионального общества защиты прав потребителей Глеб Колесников пояснил, в каком случае посетители белорусских кафе, ресторанов и других подобных заведений могут потребовать заново приготовить блюдо или вернуть за него деньги.

Все зависит от того, предупредил объект общепита или нет о возможном несоответствии между изображением блюда в меню и фактически поданным посетителю блюдом. Если такое предупреждение сделали, то права клиента не нарушаются, когда на картинке в меню - один вид, а на столе - другой.

В других случаях несоответствие предоставленного блюда изображению в меню - это нарушение права потребителя на товар надлежащего качества или же права на надлежащую информацию о продаваемом товаре, отметил Колесников в комментарии газете “Аргументы и факты в Беларуси”.

Поэтому посетитель заведения, согласно п. 1 ст. 20 закона “О защите прав потребителей”, может потребовать приготовить новое блюдо, которое будет соответствовать картинке в меню, или же, согласно п. 3 ст. 20 этого же закона, вернуть полностью сумму, которой оплатили блюдо.

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Согласно п. 1 ст. 20 закона “О защите прав потребителей”, при реализации товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, потребитель вправе по своему выбору потребовать:

замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества,

соразмерного уменьшения покупной цены товара,

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара,

возмещения расходов по устранению недостатков товара.

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Ранее Telegraf.news приводил пояснения адвоката по вопросу о том, может ли администрация кафе выгнать белорусов, которые заказали одну чашку кофе или чая и сидят за ноутбуком, если в заведении действует запрет на гаджеты. Все условия и правила обслуживания посетителей в кафе нужно закреплять в локальных нормативных документах, при этом они не должны противоречить действующему законодательству.

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Также мы писали, что минчанка попала в “черный список” одного из столичных кафе после празднования своего дня рождения. Причиной, по ее словам, стало “нарушение правил бронирования” столиков в заведении.

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