Можно ли белорусам работать в кафе с ноутбуком, если запретили? Юрист объяснил

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Опубликовано: 22.03.2024 11:16 , Обновлено: 22.03.2024

Адвокат Эдуард Власов в комментарии агентству "Минск-Новости" разъяснил, может ли администрация кафе выгнать белорусов, которые заказали одну чашку кофе или чая и сидят за ноутбуком, если в заведении действует запрет на гаджеты.

Согласно ст. 11 закона “О государственном регулировании торговли и общественного питания”, заведения вправе самостоятельно устанавливать порядок и условия осуществления общественного питания. Это и ассортимент, и меню, и цены, и модели оборудования, и прочее.

Сюда же относится и так называемый формат laptop-free, когда рестораны и кафе запрещают посетителям сидеть продолжительное время с гаджетами, заказав только одну чашку кофе или чая. Однако есть нюанс.

Как рассказал Эдуард Власов, все условия и правила обслуживания посетителей в кафе нужно закреплять в локальных нормативных документах, при этом они не должны противоречить действующему законодательству.

“Полагаю, что посетитель в кафе может купить, например, кофе (это необязательный пункт: постоялец имеет право вообще ничего не заказывать и все равно находиться в заведении), за столом поговорить по телефону, посмотреть новости в своем смартфоне, а также спокойно воспользоваться планшетом / ноутбуком. Это не нарушает прав субъектов торговли”, - отметил юрист.

То есть фрилансер может воспользоваться правом зашиты собственных свобод. И если заведение установило формат laptop-free, оно не имеет права выгнать посетителя с ноутбуком, даже если он заказал всего одну чашку кофе.

Напомним, на днях столичная пекарня LЁN в своем Instagram сообщила, что с 18 марта начинает работать в формате laptop-free “для поддержания непринужденной атмосферы и комфорта наших гостей”. Мнения комментаторов тогда разделились.

Кто-то поддержал идею: “Шикарное решение. Мне действительно как гостю будет комфортно прийти с подругами и присесть за нормального размера столик, а не ютиться втроем за маленьким. Причем рядом сидела барышня за ноутом”.

Другие высказались критично: “Нормальные заведения адаптируются под ситуацию и сохраняют сервис для всех гостей, а не только для тех, кто теоретически может принести больше денег на данный момент”.

Ранее Телеграф рассказывал о предложении одного минского кафе - подписке на кофе, которая дает право пить напиток в этом заведении хоть каждый день.

«Сейчас мы их обанкротим!» — В минском кафе предложили оформить подписку на кофе. В чём выгода?