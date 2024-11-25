Что нельзя есть в Рождественский пост с 28 ноября? Вот как отмечать Новый год, чтобы "не сорваться"

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Опубликовано: 25.11.2024 10:13 , Обновлено: 24.12.2024

С 28 ноября, у православных верующих начинается Рождественский пост. Рассказываем, что можно, а что нельзя есть в этот период и как отмечать Новый год.

Рождественский пост - один из четырёх многодневных постов в православном календаре. Он начинается за 40 дней до Рождества и завершается в Сочельник 6 января, когда начинается святковое празднование.

В чем суть православного Рождественского поста?

Стоит понимать, что смысл поста заключается не только в ограничении пищи, но и во внутреннем преображении человека.

Это время, когда следует сосредоточиться на духовных ценностях, очистить свои мысли и чувства и тело. Период поста подразумевает под собой духовный рост и внимательное отношение к своему внутреннему миру. Это время замедлить шаг и отвлечься от повседневной суеты, чтобы подумать о душе.

Помимо духовных аспектов, пост способствует укреплению воли и дисциплины. Он помогает научиться управлять своими желаниями и противостоять вредным привычкам.

Также это своего рода жертва Богу, свидетельствующая о нашем покаянии и смирении. Ограничения в пище служат не целью, а средствами для достижения более высокой цели и оно неразрывно связано с духовным очищением.

Если перейти на хлеб с водой, но продолжать злословить, завидовать и ругаться - это будет что угодно, но точно не пост. Главное в посте заключается в доброжелательном отношении к окружающим, в умеренности и отказе от осуждения, злобы, ругани и т.п. Ограничение в питании в это время лишь способствуют духовному и физическому очищению.

[info_b]Помните, что к изменениям в рационе необходимо подходить с умом. Если 28 ноября резко начнёте питаться только сухарями, это вряд ли приведёт к позитивному результату. Точно так же, как после поста нельзя сразу же переходить к плотному питанию мясом. И входить в пост и выходить из него следует постепенно. Для исключения противопоказаний по здоровью перед тем, как начать поститься следует проконсультироваться с врачом.[/info_b]

Как подготовиться к посту?

Подготовительный период является важным этапом для плавного и осознанного перехода к ограниченному питанию. Вот что следует сделать заранее, до начала поста:

Постепенно сокращайте потребление мясных продуктов в своём рационе.

Увеличьте количество разнообразных овощей и злаков в ежедневном меню.

Ознакомьтесь с постными продуктами — вегетарианскими и веганскими источниками белка, такими как бобы, чечевица, киноа и тофу.

Заранее продумайте, что будете готовить в пост, чтобы обеспечить организму необходимые витамины и микроэлементы.

По завершении поста также стоит аккуратно возвращаться к привычному питанию:

Начните с легких мясных блюд. Молочные продукты и яйца вводите постепенно, не добавляя все сразу. Обратите внимание на размеры порций! Избегайте переедания, чтобы предотвратить излишнюю нагрузку на желудок.

Что можно, а что нельзя есть в Рождественский пост?

Рождественский пост не самый строгий в православном календаре, однако он включает в себя существенное орграничение по многим блюдам.Итак, что же можно, а что нельзя есть в пост?

Нельзя есть:

мясо и птица,

молочные продукты (молоко, кефир, ряженка, йогурты, творог и другие кисломолочные продукты, а также сыр, сливочное масло и прочее),

яйца,

алкоголь, (вино разрешается пить по воскресеньям и большим церковным праздникам в умеренном количестве).

[info_b]Запрещены не только эти продукты, но и блюда, имеющие их в своём составе.[/info_b]

Можно есть:

рыба и морепродукты,

крупы и макароны,

овощи, фрукты, зелень,

орехи и семечки,

растительное масло,

растительное молоко – кокосовое, миндальное, овсяное и т.д.

соки, компоты,

грибы,

мед.

[info_b]Помните, что те или иные разрешённые продукты в Рождественский пост, нужно есть в определенные дни. Посмотреть календарь питания можно на картинке ниже.[/info_b]

Питание в Рождественский пост делится на 3 периода в каждый из которых рацион будет несколько отличаться.

Первый этап – с 28 ноября по 19 декабря.

С начала поста и до наступления праздника святого Николая по понедельникам допускается употребление горячих блюд без масла, а по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыбы и морепродуктов. В среду и пятницу позволяется исключительно сухое питание, что подразумевает продукты без термической обработки. В такие дни можно есть сырые овощи и фрукты, а также хлеб, соль, сухофрукты, мед и орехи; пить разрешается только воду. Однако, если среда или пятница совпадает с праздничным днем, допускается использование растительного масла в пище.

Второй этап – с 20 декабря до 1 января включительно.

На протяжении этого времени по вторникам и четвергам запрещено употребление рыбы; разрешены только блюда с использованием растительного масла. В остальные дни недели правила питания не меняются.

Третий этап — с 2 по 6 января.

Это наиболее строгий период поста. По понедельникам, средам и пятницам питаются только продуктами без термической обработки, в то время как по вторникам и четвергам разрешена горячая пища без масла. В выходные же дни можно употреблять горячую еду с маслом.

В Сочельник, 6 января , до появления на небе первой звезды есть нельзя ничего. После этого принято употреблять сочиво (вареные в меду зерна пшеницы или отварной рис с изюмом).

[info_b]Стоит также отметить, что в крупные церковные праздники, такие как праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) или день святого Николая (19 декабря), разрешается есть рыбу, если эти дни выпадают на понедельник, среду или пятницу.[/info_b]

Как выйти из Рождественского поста?

Выход из Рождественского поста требует особого подхода. Важно не забывать о необходимости пить достаточное количество воды, обеспечивать себе полноценный сон и заниматься физической активностью.

Возвращение к привычному рациону должно происходить постепенно, нельзя сразу начинать употреблять мясные продукты. Это может привести к дискомфорту в животе и усугубить проблемы с пищеварительной системой.

Рекомендуется восстанавливать привычное питание в течение одной недели, а при наличии проблем с желудочно-кишечным трактом лучше растянуть этот процесс на две недели. Сначала стоит ввести в рацион молочные и кисломолочные изделия, затем можно добавить яйца, белую рыбу и птицу. А вот мясо стоит включить лишь в самом конце.

Как отмечать Новый год в пост?

Священники отмечают, что православным христианам не возбраняется отпраздновать Новый год, однако делать это следует с постным столом. Отказываться от празднования и ложиться спать совсем не обязательно.

“Я считаю, что Новый год – это хороший праздник. И то, что он выпадает у нас на пост, не должно отменять поста, но допустимо смягчить пост в день новогоднего праздника. А начиная со второго числа, вплоть до Рождества, пост становится особенно строгим”, – рассказывал протоиерей Игорь Гагарин.

Так, например, вы можете приготовить на Новый год постные котлеты, постные голубцы, закуску из чернослива, салат и другие блюда. Рецепты таких новогодних блюд можно найти на YouTube. Например, в блоге “Вкусный уголок” по этой ссылке. Такие блюда, пусть и не содержат привычного набора продуктов, тем не менее тоже могут быть очень вкусны и разнообразны.

В период поста постарайтесь минимизировать ситуации, которые могут соблазнить вас на нарушение строгих правил и заставить “сорваться”. Избегайте посещения мест, где вас могут подвести к употреблению нежелательных продуктов. Если вас начнет одолевать сильное желание съесть что-то запрещенное, переключите свое внимание — выйдите на прогулку, позвоните кому-нибудь из друзей, почитайте интересную книгу или уделите время молитве.

Имейте в виду, что пост — это, прежде всего, не запреты на пищу и не строгая диета, а период, посвященный очищению и развитию духа.

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Приметы на Рождественский пост

Холодные дни в начале поста предвещают хороший урожай пшеницы.

Считалось, что в этот период нельзя конфликтовать, иначе весь следующий год обернется ссорами.

Если в пост часто выпадали метели и сильные морозы, то люди ожидали раннего прихода весны и высоких урожаев.

Метель в день Рождества сулила богатый сбор меда на пасеках.

Считается, что на Сочельник необходимо готовить 12 блюд, чтобы привлечь удачу и благосостояние.

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