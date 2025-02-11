Когда работающим отцам положен дополнительный перерыв? В ФПБ ответили

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Опубликовано: 11.02.2025 20:41 , Обновлено: 11.02.2025

Главный правовой инспектор труда Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Валентина Таврель рассказала, в каком случае работающим отцам могут предоставить дополнительный перерыв. Оказывается, такая норма прописана в статье 271 Трудового кодекса нашей страны.

Речь идёт об отцах, которые воспитывают детей без матери из-за её длительного (более месяца) пребывания в организации здравоохранения и по другим причинам. Так, одинокие родители или опекуны (попечители) имеют право на гарантии, предоставляемые законодательством, коллективным договором и соглашением работающим женщинам-матерям.

По словам специалиста, белорускам, у которых есть дети до полутора лет, помимо общего перерыва для отдыха и питания, наниматель может предоставить дополнительный для кормления ребёнка. Всё это аналогичным образом распространяется и на отцов, которые растят малыша в одиночку из-за смерти матери, лишения её родительских прав, длительного пребывания в больнице и по другим причинам, объяснила Валентина Таврель.

Ранее Telegraf.news писал, что, согласно Трудовому кодексу, в Беларуси отпуск при рождении ребёнка положен не только матери, но и отцу или отчиму. В Министерстве труда и соцзащиты объяснили условия предоставления такого вида отпуска.

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Также мы рассказывали, что белорусское законодательство позволяет родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, прерывать и возобновлять его без потери пособия. Об этом напомнило Министерство труда и социальной защиты Беларуси. В чём нюансы?

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