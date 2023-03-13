Кому из мужчин полагается 2 недели отпуска после рождения ребенка? Объяснили в Минтруда Беларуси

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Опубликовано: 13.03.2023 11:35 , Обновлено: 13.03.2023

Согласно Трудовому кодексу, в Беларуси отпуск при рождении ребенка положен не только матери, но и отцу или отчиму. В Минтруда и соцзащиты объяснили условия предоставления такого вида отпуска.

Статьей 186 Трудового кодекса Беларуси период отпуска при рождении ребенка для новоиспеченного отца ограничивается 14 календарными днями. Однако в Минтруда подчеркнули, что в коллективном договоре могут быть прописаны и иные условия оплаты данного вида отпуска, равно как и его продолжительность. Изменить условия отпуска может и непосредственно сам наниматель.

Для предоставления отпуска отец (отчим) должен написать заявление в течение шести месяцев после рождения ребенка. В Минтруда подчеркнули, что отпуск предоставляется по желанию мужчины, но без сохранения заработной платы.

Белорусские мужчины неохотно идут в декрет вместо жен - Минтруда

Белорусские мужчины пока “довольно пассивны” с точки зрения реализации своих равных прав в вопросах воспитания детей, считает замминистра труда и соцзащиты Беларуси Валерий Ковальков. Согласно статистике, озвученной им на пресс-конференции, приуроченной к Международному женскому дню, в Беларуси число отцов, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, не превышает 1%.

Между тем, Валерий Ковальков особо подчеркнул, что белорусское законодательство позволяет работающим родителями “самим определять, кто из законных представителей ребенка — мать или отец — возьмет на себя уход за малышом в возрасте до 3 лет и пойдет в декретный отпуск”.

Когда в декрет вместо матери может уйти отец?

В Минтруда разъяснили, что в декретный отпуск после окончания отпуска по беременности и родам может не мать новорожденного, а отец и даже другой родственник и член его семьи.

Для этого должны быть соблюдены ряд условий, подробно расписанных на сайте Минтруда и соцзащиты, самым главным из которых является то, что именно отец в этом случае должен осуществлять фактический уход за ребенком.

В Минтруда подчеркнули, что данный вид отпуска предоставляется также по письменному заявлению. Его можно использовать как полностью (до достижения ребенка трехлетнего возраста), так и по частям любой продолжительности.

На период нахождения отца в отпуске государство назначает и выплачивает ему ежемесячное пособие. Кроме того, период отпуска по уходу за ребенком будет включен в стаж работы.