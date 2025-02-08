Когда обнародуют результаты репетиционного ЦЭ? Иванец назвал дату и рассказал, за что удалили одного старшеклассника

Опубликовано: 08.02.2025 15:33 , Обновлено: 08.02.2025

В Беларуси в субботу, 8 февраля, состоялся репетиционный централизованный экзамен (ЦЭ). О том, когда выпускникам белорусских школ сообщат о его результатах, а также за какое нарушение одного из участников ЦЭ удалили из аудитории, рассказал на пресс-конференции министр образования Андрей Иванец.

Репетиционный централизованный экзамен, по аналогии с репетиционным тестированием, начали проводить в Беларуси три года назад. По мнению Минобразования, так у старшеклассников есть дополнительная возможность адаптироваться к строгой экзаменационной обстановке и отработать “организационно-технические моменты”, чтобы спокойнее себя чувствовать в день экзамена весной.

Согласно данным Минобразования, в нынешней репетиции ЦЭ приняли участие 55 485 старшеклассников, что составляет 98,4% от общего количества ребят, которым предстоит сдавать выпускной экзамен в этом году. Не явились на репетицию 908 человек - по болезни или в связи с участием с соревнованиях или оздоровлением, сообщило госагентство БЕЛТА.

Само пробное испытание прошло без эксцессов, заявил Иванец: никому из старшеклассников не понадобилась медицинская помощь, что нередко случается с переволновавшимися ребятами. А вот одного из них удалили из аудитории из-за нарушения новых правил - у старшеклассника, сдававшего математику в столичной Академии управления, при себе были смарт-часы.

“Напоминаем всем, что использование запрещенных для проноса средств будет серьезно отслеживаться, к нарушителям будут применяться соответствующие меры - удаление с экзамена”, - прокомментировал инцидент Иванец.

[info_b]Напомним, что в соответствии с обновлёнными правилами, сдающим экзамен запрещено:

иметь при себе средства связи,

проносить в аудиторию электронно-вычислительную технику (допускается только калькулятор на тестах по физике и химии),

сдавать испытание с фото-, аудио- и видеоаппаратурой,

проносить справочные материалы на любом носителе,

иметь письменные заметки и иные устройства приёма, хранения и передачи информации,

выносить из аудитории экзаменационные материалы, листы для рабочих записей,

фотографировать экзаменационные материалы,

разговаривать между собой,

произвольно выходить из аудитории.[/info_b]

Иванец подчеркнул, что репетиция экзамена предполагала точно такой же строгий контроль, как и на самом экзамене - у школьников строго проверяли документы, удостоверяющие личность, проводили жеребьевку, распределяя школьников по аудиториям. При этом глава ведомства пообещал обеспечить “прозрачность” результатов.

“Каждый абитуриент, прошедший репетицию централизованного экзамена, в своем электронном кабинете увидит скан-копию бланка своего ответа, каждый сможет посчитать свои баллы, увидеть оценку”, - заверил министр.

На проверку экзаменационных бланков ведомство отвело порядка 20 дней, а результаты пообещали обнародовать не позднее 28 февраля .

Ранее Telegraf.news рассказал, что в январе этого года Министерство образования Беларуси обновило перечень профильных испытаний для поступления в вузы.

Минобразования опубликовало список вступительных испытаний в белорусские вузы. Что изменили?