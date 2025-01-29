Совмин Беларуси изменил порядок проведения ЦТ. Что запретили приносить на экзамен?

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Опубликовано: 29.01.2025 08:48 , Обновлено: 29.01.2025

Правительство Беларуси внесло изменения в положение о порядке организации и проведения централизованного тестирования (ЦТ). Так, некоторые пункты того, что делать категорически нельзя, в Совмине расширили и дополнили. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 29 января, на Национальном правовом Интернет-портале.

Согласно документу, принципиально новых правил нет — правительство решило дополнить уже существующие. Так, в постановлении сказано, что, помимо прочего, абитуриентам запрещено:

иметь при себе средства связи, проносить в аудиторию электронно-вычислительную технику (допускается только калькулятор на тестах по физике и химии), сдавать ЦТ с фото-, аудио- и видеоаппаратурой, проносить справочные материалы на любом носителе, иметь письменные заметки и иные устройства приёма, хранения и передачи информации, выносить из аудитории и пункта проведения ЦТ экзаменационные материалы, листы для рабочих записей; фотографировать экзаменационные материалы; разговаривать между собой, произвольно выходить из аудитории.

К слову, днём ранее Министерство образования Беларуси опубликовало перечень учебных заведений, в которых в 2025 году будут организованы пункты для сдачи централизованного экзамена (ЦЭ) для старшеклассников. Само постановление №205 приняли ещё 20 декабря 2024 года, однако [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22542786” target=“_blank” rel=“noopener”] опубликовали [/link] на Национальном правовом Интернет-портале лишь во вторник, 28 января.

Помимо пунктов проведения ЦЭ в различных регионах страны в постановлении Минобразования также закреплён единственный пункт проведения ЦЭ в иные сроки. Учащимся всех учреждений общего среднего образования, которые не смогут сдать экзамен в основной день, будет предоставлен ещё один, но для этого придётся ехать в Минск — в Белорусский государственный университет.

Ранее Telegraf.news писал, что 8 февраля 2025 года в Беларуси пройдёт репетиция централизованного экзамена (РЦЭ). Министр образования Андрей Иванец рассказал, где её запланировали организовать и что нужно сделать, чтобы записаться.

Иванец назвал дату проведения репетиции ЦЭ в Беларуси. Как зарегистрироваться?