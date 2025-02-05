Минобразования опубликовало список вступительных испытаний в белорусские вузы. Что изменили?

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Опубликовано: 05.02.2025 13:58 , Обновлено: 05.02.2025

Министерство образования Беларуси приняло постановление № 12 от 13 января 2025 года, которым обновило перечень профильных испытаний для поступления в вузы. Telegraf.news посмотрел, что изменилось.

В постановлении привели таблицу с названием специальностей и двумя предметами профильных испытаний для каждой. Конечно, в большинстве случаев это сертификаты централизованного экзамена (ЦЭ) или централизованного тестирования (ЦТ) по школьным учебным предметам.

Исключение - творческие специальности (например, “звукорежиссура”, “кинотелевидение”, “журналистика” и пр.), где первым профильным испытанием идет творческий экзамен, который абитуриенты сдают в самом вузе. Третий предмет, который должны сдать абитуриенты при поступлении в вузы, - это ЦЭ или ЦТ по белорусскому либо русскому языку.

Как [link href=“https://1prof.by/news/v-strane/minobrazovaniya-obnovilo-perechen-vstupitelnyh-ispytanij-dlya-abiturientov-vuzov/” target=“_blank” rel=“noopener”] отметило [/link] интернет-издание 1prof.by, в обновленном перечне появился ЦЭ по предмету «История Беларуси в контексте всемирной истории» как альтернатива ЦТ либо ЦЭ по истории Беларуси для специальностей, где предусмотрена сдача испытания по этому школьному предмету.

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Однако сдать ЦЭ по истории Беларуси в контексте всемирной истории можно лишь некоторым абитуриентам в этом году. Так, Совмин своим постановлением дал такое право выпускникам 14 экспериментальных классов белорусских школ. Их список не публиковали.

Однако в 2026 году пообещали дать право сдать испытание по новому предмету всем выпускникам.

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Наиболее ощутимое изменение - у желающих поступать на специальности “история” и “регионоведение” в 2026 году. В 2025-м набор профильных испытаний остается тем же: ЦТ или ЦЭ по истории Беларуси и всемирной истории (новейшее время) (а выпускники 14 экспериментальных классов могут при желании сдать историю Беларуси в контексте всемирной истории вместо одного из предметов).

Но уже с 2026 года нужно будет сдавать этот новый предмет обязательно + обществоведение.

[info_b]С полным перечнем специальностей и соответствующим им профильных испытаний можно ознакомиться в постановлении Минобразования [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22542850” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские колледжи в 2025 году решили открыть прием по пяти новым для страны специальностям на уровне среднего специального образования (ССО) и четырем — на уровне профессионально-технического. Наша редакция посмотрела, где пообещали готовить саунд-дизайнеров, а где — изготовителей мармеладно-пастилочных изделий.

Белорусские колледжи решили готовить саунд-дизайнеров и изготовителей мармелада. Какие еще новые специальности?