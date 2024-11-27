Когда начинать кормить птиц зимой? Вот как наполнить кормушки, не выходя из дома

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Опубликовано: 27.11.2024 16:31 , Обновлено: 27.11.2024

Наступают морозы, и во многих регионах Беларуси уже выпал первый снежок. А это значит, что близится время, когда некоторые животные могут столкнуться с проблемами при поиске пищи. Среди таких представителей фауны — всевозможные птицы, которым человек издавна помогал с подкормкой. Однако неправильные действия могут принести больше вреда, чем пользы. Рассказываем, когда и как помочь пернатым, что насыпать в кормушки, чтобы не навредить их здоровью и как сделать это, не выходя из дома.

Кормление птиц — один из наиболее распространенных способов помощи, который могут оказать люди дикой природе. Эксперты сходятся во мнении, что в сложных погодных условиях – морозной зиме или обильных снегопадах – кормление птиц может иметь решающее значение для их выживания.

Однако подкармливать птиц нужно с осторожностью. Помните, что идея состоит не в том, чтобы сделать птиц зависимыми от нашей помощи, а в том, чтобы предоставить им дополнительную поддержку, когда естественные источники пищи становятся недоступными. Поэтому важно соблюдать несколько правил, которые помогут вам, не нанеся вреда.

Когда начинать кормить птиц?

Стоит знать, что не каждый холодный полдень сразу означает, что птицам нужна наша помощь. Лучшее время для начала подкормки — первые заморозки или периоды обильных снегопадов , которые затрудняют доступ к семенам, плодам и насекомым. В Беларуси такой период наступает на рубеже ноября и декабря.

[info_b]Помните, что кормление в теплые месяцы – особенно весной и летом – может нарушить естественное поведение птиц, которым приходится самостоятельно находить пищу и приучать к этому своих птенцов.[/info_b]

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Чем кормить птиц зимой?

Не каждый продукт, который кажется подходящим, на самом деле полезен для здоровья птиц. Хлеб или объедки со стола, могут вызвать проблемы с пищеварением и ослабить организм птицы. Вместо этого стоит покупать продукцию, которая нравится конкретному виду:

Синицы, воробьи, зеленушки – любят семечки (очищенные и неочищенные), несоленые орешки, жирные шарики (желательно приготовленные самостоятельно из несоленого сала и семян).

– любят семечки (очищенные и неочищенные), несоленые орешки, жирные шарики (желательно приготовленные самостоятельно из несоленого сала и семян). Дрозды с удовольствием поедают такие фрукты, как яблоки, груши или изюм (без добавления сахара и серы).

с удовольствием поедают такие фрукты, как яблоки, груши или изюм (без добавления сахара и серы). Утки и лебеди – они любят есть зерновые культуры, кукурузу, вареные овощи и специальные смеси, которые можно приобрести в зоомагазинах.

Не давайте птицам хлеба. Хлеб, особенно белый, вреден для птиц – он содержит мало питательной ценности, а в избытке может привести к таким заболеваниям, как «ангельские крылья». Также следует избегать соленых, пряных и плесневелых продуктов.

[info_b]«Ангельские крылья» – это болезнь, в первую очередь атакующая водоплавающих птиц. Она характеризуется искривлением и деформацией крыльев, что приводит к тому, что птицы перестают летать. Заболевание возникает из-за нехватки витаминов и минералов в рационе и усугубляется высоким содержанием углеводов и сахаров, которые птицы могут получать из подкормки хлебом.[/info_b]

Чем кормить птиц в кормушках и на водоемах? Вот за какую «человеческую» еду они точно не скажут спасибо

В каком формате подкармливать птиц?

Выбор места и способа кормления также важен для здоровья и безопасности птиц. Существует масса способов, как можно организовать этот процесс.

Кормушка

Самый универсальный выбор. Стоит позаботиться о том, чтобы кормушка легко чистилась, поскольку прилипший корм быстро плесневеет. Защищайте корм от влаги и снега и размещайте кормушку в недоступном для хищников месте, например на шесте или подвешивается на высоте. Можно купить готовую кормушку, а можно смастерить её из подручных материалов.

Например, из обычного пластикового контейнера или пакета из молока.

Можно сделать кормушку из бутылки любого размера, сбить её из фанеры либо наполнить кормом сеточку.

Жировые шарики и зерновые палочки

Идеальный вариант для мелких птиц, таких как синицы. Шарики можно подвешивать на ветках деревьев, что предотвращает потерю корма и защищает его от более крупных птиц и грызунов.

Изготовить их можно самостоятельно. Возьмите 100 граммов сала и 250 граммов смеси из зёрен, семечек и орешков. Можно растопить сало либо измельчить его в блендере. После этого смешайте его со смесью семечек и сформируйте шарики. Поместите их в силиконовую формочку, вставив в шарик шнурок, и отправьте охлаждаться. Подвесные шарики-кормушки готовы.

Можно изготовить кормушку и в виде зерновых палочек. Насыпьте зёрнышки в какую-нибудь форму, залейте раствором с желатином и дайте застыть.

Кормление на земле

Некоторые виды, например голуби, черные дрозды и сойки, предпочитают питаться на земле. В таком случае стоит рассыпать корм в защищенном месте, например, под кустами.

[info_b]Не забывайте о воде. В морозные дни доступ к воде так же важен, как и к пище. Рекомендуется поставить миску с водой (не горячей) и регулярно удалять из нее лед.[/info_b]

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Почему стоит помогать птицам?

Помощь птицам зимой – это больше, чем просто гуманитарный жест. Это деятельность, которая поддерживает местную экосистему и помогает сохранить биоразнообразие. Птицы играют ключевую роль в опылении растений, распространении семян и контроле популяций насекомых.

Кроме того, вы можете превратить кормление птиц в созидательный и интересный процесс, который даст возможность понаблюдать за дикими птицами вблизи. Поместите кормушку в саду или на балконе и она станет местом ежедневного посещения воробьев, синиц, дятлов или поползней. Это подарит радость не только вам, но и детям.

Вы можете даже разместить кормушку на окне. Так, например, можно приобрести маленькую прозрачную кормушку на липучках и прикрепить её к стеклу на окно квартиры. Если вам удастся привлечь птиц в это место, то вы сможете наблюдать за ними и наполнять кормушку прямо из квартиры.

Ранее Telegraf.news писал о том, что зима — это время, когда стоит позаботиться не только о себе и своих близких, но и о диких существах, таких как птицы. Самый лучший способ помочь им выжить в холодное время года — повесить кормушку и наполнять ее съестным. Самое главное, что для ее изготовления не нужно покупать ничего нового – все необходимые предметы можно найти дома. А сам процесс займет всего несколько минут.

Как сделать простую кормушку для птиц? Не выбрасывайте эти предметы