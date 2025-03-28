Telegraf.news
ru

Когда можно зарегистрироваться на ЦТ в 2025 году? В Минобразования Беларуси назвали даты

Когда можно зарегистрироваться на ЦТ в 2025 году? В Минобразования Беларуси назвали даты
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Первый заместитель министра образования Александр Баханович 28 марта озвучил, когда в Беларуси пройдет регистрация на централизованное тестирование в 2025 году. Журналисты Telegraf.news узнали, сколько стоит.

Так, по словам замминистра, регистрация пройдет с 9 по 22 апреля. Он отметил, что ЦТ организуют в те же дни, что и централизованные экзамены. А именно:

  • 26 мая — ЦЭ и ЦТ по предмету на выбор.
  • 29 мая — ЦЭ и ЦТ по белорусскому или русскому языку.
  • 2 и 5 июня — ЦТ на предмет по выбору для всех абитуриентов.

Кроме того известны резервные дни проведения централизованного тестирования и централизованного экзамена.

  • ЦТ — 19, 21 и 23 июня.
  • ЦЭ — 21, 23 июня.
  • Другие сроки — 18, 20 августа.

Иванец пообещал начать обучать основам ИИ во всех белорусских вузах, а беспилотникам – со школы. Когда?

Как зарегистрироваться на ЦТ?

image

Абитуриенты 2025 года могут зарегистрироваться на ЦТ с 9 по 22 апреля одним из удобных способов:

  • онлайн через систему предварительной регистрации на сайте РИКЗ (www.regct.rikc.by), следуя инструкции по заполнению электронной формы;
  • лично в пунктах регистрации, предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карту, вид на жительство, удостоверение беженца или справку об утрате документа).

[info_b]Адреса и график работы пунктов регистрации есть на сайте РИКЗ в разделе “Пункты регистрации и проведения ЦТ”.[/info_b]

Сколько стоит регистрация на ЦТ в 2025 году?

Регистрационный взнос за участие в ЦТ составляет 0,1 базовой величины. То есть, в 2025 году нужно будет заплатить по 4,20 руб. за каждый предмет.

[info_b]Подробную информацию о регистрации, оплате и нюансах можно почитать на сайте РИКЗ.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал о возможностях поступления в вузы для выпускников инженерных классов и посоветовал им «подстраховаться» результатами ЦЭ и ЦТ. Об этом он заявил на заседании Республиканского совета ректоров в БГУИР.

Иванец напомнил, кто из белорусских школьников может попасть в вуз за «три простых шага». Какую «подстраховку» посоветовал?

Темы: