Когда можно зарегистрироваться на ЦТ в 2025 году? В Минобразования Беларуси назвали даты
Первый заместитель министра образования Александр Баханович 28 марта озвучил, когда в Беларуси пройдет регистрация на централизованное тестирование в 2025 году. Журналисты Telegraf.news узнали, сколько стоит.
Так, по словам замминистра, регистрация пройдет с 9 по 22 апреля. Он отметил, что ЦТ организуют в те же дни, что и централизованные экзамены. А именно:
- 26 мая — ЦЭ и ЦТ по предмету на выбор.
- 29 мая — ЦЭ и ЦТ по белорусскому или русскому языку.
- 2 и 5 июня — ЦТ на предмет по выбору для всех абитуриентов.
Кроме того известны резервные дни проведения централизованного тестирования и централизованного экзамена.
- ЦТ — 19, 21 и 23 июня.
- ЦЭ — 21, 23 июня.
- Другие сроки — 18, 20 августа.
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Как зарегистрироваться на ЦТ?
Абитуриенты 2025 года могут зарегистрироваться на ЦТ с 9 по 22 апреля одним из удобных способов:
- онлайн через систему предварительной регистрации на сайте РИКЗ (www.regct.rikc.by), следуя инструкции по заполнению электронной формы;
- лично в пунктах регистрации, предъявив документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карту, вид на жительство, удостоверение беженца или справку об утрате документа).
[info_b]Адреса и график работы пунктов регистрации есть на сайте РИКЗ в разделе “Пункты регистрации и проведения ЦТ”.[/info_b]
Сколько стоит регистрация на ЦТ в 2025 году?
Регистрационный взнос за участие в ЦТ составляет 0,1 базовой величины. То есть, в 2025 году нужно будет заплатить по 4,20 руб. за каждый предмет.
[info_b]Подробную информацию о регистрации, оплате и нюансах можно почитать на сайте РИКЗ.[/info_b]
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