Иванец напомнил, кто из белорусских школьников может попасть в вуз за «три простых шага». Какую «подстраховку» посоветовал?
Министр образования Беларуси Андрей Иванец рассказал о возможностях поступления в вузы для выпускников инженерных классов и посоветовал им «подстраховаться» результатами ЦЭ и ЦТ. Об этом он заявил на заседании Республиканского совета ректоров в БГУИР.
В этом году около 2,3 тысячи выпускников инженерных классов смогут поступать в вузы на профильные специальности по результатам собеседования. Министр напомнил «три простых шага» для поступления:
- Выбрать специальность (перечень доступен на сайте Минобразования в разделе «Инженерные классы»).
- Выбрать университет, где ведётся подготовка по этой специальности.
- Подготовиться к собеседованию (перечень вопросов также размещён на сайте министерства).
Билет на собеседовании будет включать вопрос по факультативу «Введение в инженерную профессию» и вопрос по профилю обучения в инженерном классе (машиностроение, IT, энергетика и др.).
Иванец подчеркнул, что возможность поступления по собеседованию не гарантирует зачисления , поэтому абитуриентам стоит сдать ЦЭ и ЦТ для «подстраховки». В случае неудачи на собеседовании они смогут поступить по «традиционной траектории» — то есть на общих основаниях.
Также на заседании совета ректоров обсуждалась концепция развития инженерного образования в Беларуси до 2035 года. Она охватывает все ступени образования, включая инженерно-технические центры на базе школ, инженерные классы и взаимодействие вузов с реальным сектором экономики.
Министр отметил важность создания центров компетенции при вузах, учебных классов на предприятиях и «молодёжных конструкторских бюро», где даже будет оказываться «финансовое стимулирование».
Сроки приёмной кампании в этом году останутся прежними, добавил Иванец.
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