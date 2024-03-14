Когда лесникам можно применять оружие и задерживать белорусов? В закон внесли поправки

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Опубликовано: 14.03.2024 11:48 , Обновлено: 14.03.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №83, который, в числе прочего, утвердил новую редакцию Положения о государственной лесной охране Республики Беларуси. Посмотрели, в каких случаях белорусским лесникам на законодательном уровне разрешили применять оружие, останавливать автомобили и задерживать белорусов.

Согласно официальному комментарию Национального правового интернет-портала, новый документ внёс изменения в президентский указ №214 от 7 мая 2007 года, изложив Положение о государственной лесной охране Республики Беларусь в новой редакции.

Данный нормативный акт наделяет должностных лиц гослесохраны полномочиями, перечисленными в статье 100 Лесного кодекса. В ходе проведения мероприятий по охране и защите лесов сотрудникам данной госслужбы, в частности, разрешается:

останавливать транспортные средства;

проверять документы на право использования объектов растительного и животного мира, осуществления рыболовства и охоты, лесопользования, а также документов, удостоверяющих личность граждан, но только при наличии фактов, указывающих на совершение преступлений или административных правонарушений ;

; вести фото- и видеозапись, ксерокопировать или сканировать предъявленные документы, а также использовать носимые видеорегистраторы;

задерживать лиц, совершивших преступление или административное правонарушение, и доставлять их и передавать правоохранительным органам;

самостоятельно вести административный процесс;

носить при себе и применять при выполнении служебных обязанностей оружие и специальные средства.

Когда лесникам можно применять оружие?

Порядок применения физической силы, а также специальных средств и оружия расписаны в отдельной статье Лесного кодекса. Главное условие, при котором это допустимо - “если иными способами осуществление служебных полномочий не представляется возможным” , при этом в законе подчёркивается, что сотрудник обязан “стремиться причинить наименьший вред здоровью, чести, достоинству и имуществу граждан”, а впоследствии - принять меры по немедленному оказанию медицинской помощи пострадавшим.

“Физическая сила, специальные средства применяются, оружие применяется и используется исходя из складывающейся обстановки по усмотрению должностного лица, на которое возлагаются функции государственной лесной охраны”, - говорится в Лесном кодексе.

При этом, как и в случае с представителями правоохранительных органов, должностных лиц гослесохраны закон освобождает от ответственности за вред, причиненный в результате применения ими физической силы, специальных средств или оружия.

Оружие лесникам разрешено применять в отношении следующих лиц:

нападающих на должностное лицо гослесохраны, иных граждан, когда их жизнь или здоровье подвергаются опасности;

совершающих нападение, в том числе групповое или сопряженное с применением оружия либо взрывов, поджогов и иных общеопасных способов, использованием транспортных средств, машин или механизмов, на помещения, иные объекты государственной лесной охраны;

совершающих действие, непосредственно направленное на насильственное завладение находящимися у должностного лица оружием, боеприпасами, спецтехникой или спецсредствами;

застигнутых при совершении указанных выше действий и пытающихся скрыться с применением (или угрозой применения) оружия, взрывных устройств или других опасных предметов;

не подчинившихся законному требованию должностного лица немедленно сдать (положить) оружие, взрывчатое вещество, взрывное устройство или другие опасные предметы.

Огнестрельное оружие также лесникам разрешается применять для остановки транспортного средства, если водитель не подчиняется требованиям остановиться, а его действия “создают реальную угрозу жизни или здоровью должностного лица” или иных граждан.

Гослесохрана может “маскироваться” под гражданских?

Отметим, что закону при выполнении служебных обязанностей должностные лица гослесохраны обязаны носить форменную одежду со знаками различия (их утвердили нынешним президентским указом), а также предъявлять своё служебное удостоверение по требованию граждан.

Однако, в некоторых случаях сотрудники гослесохраны могут быть на службе и в “гражданской” одежде, скрывая свой нагрудный знак. Согласно пункту 2 статьи Лесного кодекса, это допустимо “при проведении полевых мероприятий в случае необходимости маскировки под обычных граждан”.

В Положении о гослесохране также прописано, что выполнять законные требования сотрудников этой госслужбы обязаны все физические, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Напомним, помимо регулярных рейдов, которые организуют в лесу сотрудники гослесохраны, белорусские лесхозы также стали активно использовать технические средства для установления нарушителей. На их вооружении появились квадрокоптеры и “кочующие” фотоловушки, которые помогают бороться с несанкционированными свалками в лесу, с незаконными вырубками и нарушением запрета на посещение леса.

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