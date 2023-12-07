Когда и как пройдут ЦЭ и выпускные в 2024 году в Минске? Рассказали в мэрии

Опубликовано: 07.12.2023 13:59 , Обновлено: 07.12.2023

Глава комитета по образованию Мингорисполкома Андрей Стригельский 6 декабря рассказал об изменениях, которые решили ввести для столичных выпускников школ в 2024 году. Какой будет формат итоговой аттестации, как пройдет вступительная кампания в ссузы и вузы когда должны состоятся выпускные?

Утвердили даты двух ЦЭ и одного репетиционного

По словам председателя комитета по образованию Мингорисполкома, в 2024 году ребят ждет два централизованных экзамена (ЦЭ). Даты их проведения уже определили, сообщило агентство БелТА.

«Профильный предмет, который школьники выберут исходя из предполагаемой траектории поступления в высшее учебное заведение, в виде ЦЭ они будут сдавать 27 мая, – рассказал Стригельский.

В свою очередь второй ЦЭ по русскому или белорусскому языку, сообщил чиновник, должен пройти 30 мая “в пунктах ЦЭ, которые организуют на базе вузов”. А репетиционный ЦЭ для школьников планируют провести 27 января 2024 года.

По словам председателя комитета по образованию, желающим продолжить обучение в университете придется пройти еще и централизованное тестирование (ЦТ) по учебным предметам, необходимым для поступления в выбранный вуз. Ориентировочная дата такого экзамена – 3 июня.

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Сроки выпускных вечеров решили сместить

Стригельский уточнил, что выпускников школ в конце учебного года ждет новшество: сроки выпускных вечеров решили сместить. Провести торжественное вручение аттестатов запланировали 14 июня (в последние годы было 10 июня – прим.ред.).

Вместе с документом о среднем образовании школьникам выдадут сертификаты с результатами централизованного экзамена, и благодаря новому подходу, к середине июня выпускники будут готовы подать документы в вузы, уточнил Андрей Стригельский.

Он обратил внимание и на то, что минские школьники всё чаще выбирают для получения профессионального образования последовательность «школа – колледж – вуз».

«Минские колледжи сегодня готовят кадры по 48 специальностям на уровне профессионально-технического образования, в целом это 104 квалификации (профессии). Среднее специальное образование дают по 30 квалификациям в рамках 31 специальности”, — рассказал чиновник.

Он пообещал, что в 2024 году откроют еще 4 специальности, 2 из которых “связаны с педагогикой”. А именно: колледж декоративно-прикладного искусства должен начаь готовить учителей трудового обучения, педколледж – учителей физической культуры.

“Обучать монтажу технологического оборудования и связанных с ним конструкций будут в колледже монтажных и подъемно-транспортных работ. IT-программирование появится в колледже цифровых технологий», — добавил глава столичного образования.

Большинство учится в профильных классах

В следующем году в школах и гимназиях Минска аттестаты о среднем образовании получат 11,5 тыс. выпускников, рассказал председатель комитета по образованию Мингорисполкома. И добавил, что большинство ребят учатся в классах профильной направленности и нацелены на поступление в высшие учебные заведения.

[info_b]В 2023 году в Минске в 194 школах и гимназиях создали 577 профильных классов и групп, сообщил 1prof.by. По информации источника, сегодня востребованы педагогические классы . В этом учебном году такой профиль работает в ста классах, его выбрали около 1,7 тысяч школьников. Чтобы избавиться от дефицита инженерных кадров, школьникам с 2023 года предложили обучение по этому профилю. В 18 инженерных классах сегодня насчитывается 400 ребят. Будущих инженеров для промышленного сектора готовят уже со школьной скамьи в кооперации с БНТУ, БГУИР, БГУ.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) объявил о старте первого этапе репетиционного тестирования (РТ) для подготовки к централизованному экзамену (ЦЭ) и централизованному тестированию (ЦТ) 2024 года. Белорусским школьникам и будущим абитуриентам предложили пройти РТ по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования. Узнали, сколько это будет стоить.

РИКЗ объявил о старте репетиционных тестирований для подготовки к ЦЭ и ЦТ. Сколько стоит?