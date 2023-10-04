РИКЗ объявил о старте репетиционных тестирований для подготовки к ЦЭ и ЦТ. Сколько стоит?

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Опубликовано: 04.10.2023 09:31 , Обновлено: 04.10.2023

Республиканский институт контроля знаний (РИКЗ) объявил о старте первого этапе репетиционного тестирования (РТ) для подготовки к централизованному экзамену (ЦЭ) и централизованному тестированию (ЦТ) 2024 года. Белорусским школьникам и будущим абитуриентам предложили пройти РТ по 15 учебным предметам за курс общего среднего образования. Узнали, сколько это будет стоить.

Как пояснили в РИКЗ, репетиционное тестирование в этом году будет проводиться в три этапа:

1-й этап – октябрь – декабрь 2023 года;

2-й этап – январь – февраль 2024 года;

3-й этап – март – апрель 2024 года.

Обрабатывать бланки ответов и рассчитывать результаты РТ пообещали “по технологии централизованного экзамена и централизованного тестирования”. Кроме того, участникам РТ по итогам должны предоставить решения заданий теста для выполнения работы над ошибками с использованием комплекта тестовых заданий по следующим предметам:

В РИКЗ сообщили, что перечень учреждений образования, на базе которых будет проводиться РТ, разместят на официальном сайте после того, как с ними будут заключены соответствующие договоры. При этом каждый пункт РТ будет самостоятельно определять свой график тестирования и количество участников репетиционного тестирования по учебным предметам.

Сколько стоит и как оплатить?

За участие в репетиционном тестировании по каждому предмету (в том числе за предоставление решений заданий теста для проведения работы над ошибками) нужно будет заплатить 9,9 рубля . Оплатить можно через систему «Расчет» (ЕРИП) - через инфокиоски, платежные терминалы и банкоматы, через кассу в банках, а также с помощью интернет-банкинга и мобильного банкинга. При этом в РИКЗ обратили внимание на то, что платёж необходимо провести в течение 24 часов с момента подачи заявки на участие в РТ и не позднее времени окончания регистрации, установленной пунктом проведения тестирования.

Чтобы оплатить за РТ через систему «Расчет» (ЕРИП) нужно пройти по следующей ветке:

[info_b]Образование и развитие - РИКЗ - Репетиционное тестирование.[/info_b]

Далее следует ввести лицевой счет участника, полученный при регистрации на РТ, проверить личные данные и совершить платеж.

“Процесс регистрации для участия в РТ считается завершенным только после совершения Вами оплаты”, - подчеркнули в РИКЗ.

По окончании регистрации участнику РТ следует распечатать пропуска на каждый сеанс тестирования или взять с собой на тестирование номер регистрации, указанный на пропуске. В день РТ при себе необходимо также иметь:

документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), или свидетельство о рождении,

распечатанный пропуск,

гелевую (капиллярную) ручку с чернилами черного цвета,

калькулятор (при прохождении тестирования по физике и химии).

В РИКЗ также сообщили предварительные даты публикации результатов РП. Их участники смогут получить на сайте РИКЗ исключительно в личном кабинете участника :

в 20-х числах декабря 1-го этапа,

в 20-х числах февраля 2-го этапа,

в 20-х числах апреля 3-го этапа.

Как зарегистрироваться на РТ?

Для удобства регистрации и для обеспечения возможности оперативного решения вопросов, возникающих в ходе регистрации, прохождения и получения результатов, в РИКЗ запустили единую систему регистрации участников РТ. Чтобы зарегистрироваться в ней необходимо:

зайти в свой личный кабинет на сайте РИКЗ, используя вкладку «РТ, регистрация», указав серию и номер документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении, и пароль;

при первичном прохождении РТ участник должен создать свой личный кабинет участника РТ, перейдя по вкладке «РТ, регистрация»;

в личном кабинете участника РТ подать заявку на участие в сеансе (сеансах) РТ, выбрав пункт проведения тестирования, дату и время проведения тестирования, учебный предмет и язык представления теста;

оплатить участие в РТ, используя номер лицевого счета, присвоенный участнику в момент создания личного кабинета на сайте РИКЗ.

Напомним, в сентябре министр образования Беларуси Андрей Иванец предложил совместить централизованный экзамен и централизованное тестирование в единые сроки, “чтобы создать строго равные условия как для выпускников этого года, так и прошлых лет, а также выпускников колледжей”.

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