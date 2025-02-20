Когда белорусы смогут записывать детей в сад через интернет? Иванец озвучил новые сроки

Опубликовано: 20.02.2025 14:29 , Обновлено: 20.02.2025

Министр образования Андрей Иванец 20 февраля озвучил новые сроки перевода двух популярных у родителей административных процедур в электронный вид. Речь о постановке малышей на учет и выдаче направления в детский сад, которые ведомство планировало перевести в онлайн-режим ещё в прошлом году.

До сих пор для того, чтобы определить ребёнка в сад родителям в Беларуси нужно встать на учёт нуждающихся в определении в детский сад, лично обратившись в службу “Одно окно”, а когда подойдёт их очередь - так же лично обратиться за направлением в конкретное дошкольное учреждение в местный отдел образования. Не первый год ведомство обещает белорусам упростить процедуру и позволить решать этот вопрос в режиме онлайн, не выходя из дома.

Как пояснил 20 февраля Иванец, задача о переводе в электронный вид этих двух процедур поставлена в планы на 2025 год, передало госагентство БЕЛТА. Министр подчеркнул, что таким образом ведомство стремится повысить качество оказываемых услуг и добиться “справедливости и доступности образования абсолютно для всех”.

Напомним, что эта задача значилась в планах Минобразования и в 2023 году, и в 2024 году. Так, прошлым летом начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич заявляла, что поставить ребёнка на очередь в сад белорусы смогут через Единый портал электронных услуг ещё до конца 2024 года, однако этого так и не произошло.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях перечень административных процедур, которые можно совершить через единый портал электронных услуг “Е-Паслуга”, пополнился сразу тремя пунктами. Так, не выходя из дома теперь можно заказать многие справки, за которыми раньше приходилось обращаться в службу “Одно окно” или местные ЖЭСы.

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