Белорусам разрешили заказывать справку о месте жительства и составе семьи через интернет. Как?

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Опубликовано: 14.02.2025 09:18 , Обновлено: 14.02.2025

Ещё три справки белорусы теперь могут заказывать через интернет, не выходя из дома и не обращаясь в службу "Одно окно" или местные ЖЭСы. Такую возможность предоставили пользователям единого портала электронных услуг "Е-Паслуга".

Как сообщили в Национальном центре электронных услуг, три новые административные процедуры, за которые отвечает Министерство жилищно-коммунального хозяйства, белорусам стали доступны на портале “Е-Паслуга” с 12 февраля:

200.1.3.2 «Выдача справки о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении, месте жительства и составе семьи»;

200.1.3.5 «Выдача справки о последнем месте жительства наследодателя и составе его семьи на день смерти»;

200.2.37 «Выдача справки о месте захоронения родственников».

В Национальном центре электронных услуг пояснили, что заказать справки через интернет (на сайте или с помощью мобильного приложения) можно только пройдя процедуру строгой аутентификацией, то есть для заказа придётся воспользоваться личной электронной цифровой подписью, ID-картой или уникальным идентификатором.

[info_b]Чтобы заказать справку, необходимо авторизоваться в личном кабинете на портале или в мобильном приложении, перейти в раздел “Доступные услуги”, выбрать вкладку “Все услуги” и в графе поиска ввести код той услуги, которая вам необходима.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, как оформить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга», не обращаясь непосредственно на станцию ТО.

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