Когда родители смогут записывать детей в сад онлайн? В Национальном центре электронных услуг рассказали

Опубликовано: 14.08.2024 18:45 , Обновлено: 14.08.2024

В среду, 14 августа, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг Светлана Караневич во время пресс-конференции рассказала, когда родители смогут ставить малышей на очередь в детский сад онлайн. По её словам, в скором времени это можно будет сделать через Единый портал электронных услуг.

Караневич отметила, что до конца этого года запланировано перевести в цифровой формат 130 услуг, в том числе постановку на очередь в детский сад. Специалист добавила, что такую опцию “ждут в столице и регионах, чтобы разгрузить управления по образованию”.

“Родители смогут через личный кабинет подать заявление на включение ребёнка в списки на очередь в детский сад. Процедура запланирована на этот год. Министерство образования в этом отношении проводит организационно-технические мероприятия. Вопрос решается”, — обратила внимание Светлана Караневич.

Ранее Telegraf.news писал, что в Беларуси решили пересмотреть график работы детских садов “с учётом запросов родителей”. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования.

По словам Давидович, такую задачу перед ведомством поставил президент Александр Лукашенко в марте 2024 года во время встречи с активом Белорусского союза женщин. Суть его требования сводилась к тому, что режим работы белорусских детских садов позволяли родителям спокойно ходить на работу.

С учётом запросов родителей. В Минобразования пообещали изменить режим работы детсадов в Беларуси