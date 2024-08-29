Когда белорусским школьникам разрешат бесплатно ездить в городском транспорте? Совмин изменил документы, которые для этого нужны

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Опубликовано: 29.08.2024 10:17 , Обновлено: 29.08.2024

Совет министров Беларуси изменил перечень документов, на основании которых белорусские школьники могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте в течение учебного года. Посмотрели, что теперь придётся предъявлять контролёрам школьникам и какие сроки для бесплатного проезда будут действовать в 2024/2025 учебном году.

Ранее школьникам необходимо было брать в своём учебном заведении отдельную справку о том, что они являются “обучающимся или воспитанником учреждения образования” с обязательным указанием следующей информации:

места жительства (места пребывания),

места учебы,

уровня получаемого образования или вида осваиваемой образовательной программы.

Своим постановлением №630, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале 29 августа, Совмин скорректировал форму справки - теперь в ней нужно будет указывать название населенного пункта места жительства (места пребывания) и места учебы.

Кроме того, в документе предусмотрена более удобная альтернатива. Теперь школьники смогут ездить в общественном транспорте и по карте учащегося, которые повсеместно вводят белорусские школы. Их используют, в частности, как пропуска на входе в учебные заведения.

Новость Телеграф

Как и прежде, право на бесплатный проезд для школьников распространяется на проезд в:

автомобильном транспорте общего пользования, осуществляющем городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении,

городском электрическом транспорте,

метрополитене.

Что касается проезда в пригородных электричках и пригородных автобусах, этот вопрос Совмин оставил на усмотрение областных, Минского городского и районных Советов депутатов. Им рекомендовано “в пределах своей компетенции” принимать дополнительные меры по поддержке учащихся.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом на предприятии “Минсктранс” рассказали о ходе эксперимента с льготными проездными, которые в этом году начали массово выдавать тем, кто имеет право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. На такую льготу, в частности, имеют право ученики столичных школ. Однако, как выяснилось, зачастую льготами пользуются и те, кто права на них не имеет. Отследить это сотрудникам предприятия удалось по камерам видеонаблюдения.

«Минсктранс» начал отслеживать по камерам школьников в метро и автобусах. Зачем?