Когда белорусам за курение на балконе грозит штраф до 1200 рублей? Адвокат назвала одно условие
Адвокат Светлана Костевич назвала условие, при котором белорусам грозит штраф до 1200 рублей за курение на балконе жилого дома. Значение имеет, где находится этот балкон.
По словам Костевич, в Беларуси запрещено курение в общественных местах и общего пользования, лифтах многоквартирных жилых домов и общежитий. “В случае нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин [сейчас - до 1200 рублей, с 1 января 2025-го - до 1260]”, - сообщила адвокат в эфире телеканала ОНТ.
Она пояснила, что штраф за курение на балконе зависит от того, где он находится. Если балкон в своей квартире, то курить там можно. Если же он располагается между лестничными пролетами или в другом месте жилого дома, когда является не собственностью, а вспомогательным помещением жилого дома, то там уже курить нельзя.
Также Костевич рассказала, что если дым от курения на своем балконе идет в соседнюю квартиру, то, чтобы получить возмещение вреда, необходимо будет доказать наличие причинно-следственной связи между курением и негативными последствиями, к примеру, для здоровья человека.
“При наличии достаточной доказательной базы есть возможность обратиться в суд и потребовать возмещения материального и морального вреда”, - [link href=“https://www.sb.by/articles/predusmotrena-li-otvetstvennost-za-kurenie-na-balkone-otvechaet-spetsialist.html” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировал [/link] Костевич портал sb.by.
Ранее Telegraf.news рассказывал о местах, где, по информации УВД Брестского облисполкома, нельзя курить любые табачные изделия (сигареты, вейпы и пр.). В милиции также напомнили, что к административной ответственности могут привлечь родителей, чей ребенок до 16 лет будет курить в неположенном месте.
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Также мы писали, что МВД Беларуси объявило 13-дневные рейды по “местам отдыха молодежи”, в том числе в арендуемых ими квартирах и коттеджах. Наведаться в гости правоохранители решили в рамках “комплекса профилактических мероприятий”.
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