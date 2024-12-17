Когда белорусам за курение на балконе грозит штраф до 1200 рублей? Адвокат назвала одно условие

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Опубликовано: 17.12.2024 10:19 , Обновлено: 17.12.2024

Адвокат Светлана Костевич назвала условие, при котором белорусам грозит штраф до 1200 рублей за курение на балконе жилого дома. Значение имеет, где находится этот балкон.

По словам Костевич, в Беларуси запрещено курение в общественных местах и общего пользования, лифтах многоквартирных жилых домов и общежитий. “В случае нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин [сейчас - до 1200 рублей, с 1 января 2025-го - до 1260]”, - сообщила адвокат в эфире телеканала ОНТ.

Она пояснила, что штраф за курение на балконе зависит от того, где он находится. Если балкон в своей квартире, то курить там можно. Если же он располагается между лестничными пролетами или в другом месте жилого дома, когда является не собственностью, а вспомогательным помещением жилого дома, то там уже курить нельзя.

Также Костевич рассказала, что если дым от курения на своем балконе идет в соседнюю квартиру, то, чтобы получить возмещение вреда, необходимо будет доказать наличие причинно-следственной связи между курением и негативными последствиями, к примеру, для здоровья человека.

“При наличии достаточной доказательной базы есть возможность обратиться в суд и потребовать возмещения материального и морального вреда”, - [link href=“https://www.sb.by/articles/predusmotrena-li-otvetstvennost-za-kurenie-na-balkone-otvechaet-spetsialist.html” target=“_blank” rel=“noopener”] процитировал [/link] Костевич портал sb.by.

Ранее Telegraf.news рассказывал о местах, где, по информации УВД Брестского облисполкома, нельзя курить любые табачные изделия (сигареты, вейпы и пр.). В милиции также напомнили, что к административной ответственности могут привлечь родителей, чей ребенок до 16 лет будет курить в неположенном месте.

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Также мы писали, что МВД Беларуси объявило 13-дневные рейды по “местам отдыха молодежи”, в том числе в арендуемых ими квартирах и коттеджах. Наведаться в гости правоохранители решили в рамках “комплекса профилактических мероприятий”.

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