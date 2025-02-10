Белорусам запретили говорить это слово своим собакам

Опубликовано: 10.02.2025 11:25 , Обновлено: 10.02.2025

В Беларуси с 1 января вступило в силу большинство статей закона «Об ответственном обращении с животными», который среди прочего ввёл новые правила дрессировки собак. В частности, в законе прописан запрет натравливать собак на людей и других животных. Об этом напомнил начальник юридического отдела ЖЭУ № 3 Первомайского района Минска Алексей Скалдин.

Как пояснил юрист агентству «Минск-Новости», до 2025 года в Беларуси такого законодательного запрета на обучение собак нападению не было.

Однако, как отметил Скалдин, есть исключения. Запрет не распространяется на собак, которых используют для охраны жизни и здоровья владельца, его родственников или их имущества.

Таким образом, команда «фас» и обучение собак атаковать, в общем случае, отныне в Беларуси запрещены.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали подробности о принятом законе. В частности, с животными теперь нельзя заходить в продовольственные магазины, организации здравоохранения и образования, объекты культурной инфраструктуры, а также в физкультурно-спортивные сооружения.

Для владельцев опасных пород — удостоверение. Лукашенко подписал закон об обращении с животными