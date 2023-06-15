В КГК рассказали, к кому придут с проверками до конца года

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Опубликовано: 15.06.2023 07:27 , Обновлено: 15.06.2023

Комитет государственного контроля (КГК) обнародовал подробный план выборочных проверок, которые ведомство планирует провести во втором полугодии 2023 года. В общей сложности в список включено 1964 субъекта хозяйствования. Как заявили в КГК, это на 16,5% меньше, чем во втором полугодии 2022 года.

Как пояснили в пресс-службе КГК, к 208 субъектам (т.е. в 10,6% от общего числа запланированных к проверкам субъектов хозяйствования) до конца года придут проверки сразу из нескольких контролирующих органов.

На долю надзорных органов придётся около 73,7% запланированных проверок, остальные 26,3% - это проверки по линии финансово-хозяйственной деятельности.

Больше всего проверок планируют проводить органы МЧС (22,4% от общего числа), а также Министерства труда и соцзащиты (17%), Государственного комитета по стандартизации (11,8%), и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды (10,6%). На долю собственно Комитета госконтроля придётся лишь 3,5% проверок во втором полугодии 2023 года.

Полный перечень организаций, на которые придут проверяющие до конца года, в разбивке по областям и с указанием конкретного месяца предполагаемых проверок, можно найти на официальном сайте КГК по ссылке.

В КГК отметили, что при составлении плана проверок специалисты ведомства применяют риск-ориентированный подход, то есть с учётом критериев оценки степени риска. Это критерии также подробно описаны на сайте КГК.