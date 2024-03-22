КГК решил проверить белорусов, которые закупали древесину в лесхозах. За что могут наказать?

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Опубликовано: 22.03.2024 09:50 , Обновлено: 22.03.2024

Комитет госконтроля (КГК) Беларуси в своем Telegram-канале рассказал о проверке целевого использования древесины, которую приобретает население в лесхозах страны по льготной цене.

Нецелевое использование древесины - это, как рассказали в КГК, применение лесоматериалов не по назначению либо их перепродажа. Для пресечения этого Комитет госконтроля и организовал проверку.

В “контрольных мероприятиях” также поучаствуют Департамент финансовых расследований, специалисты Министерства лесного хозяйства, местные исполнительные и распорядительные органы.

А что значит применение лесоматериалов, приобретенных по льготной цене, “по назначению”? Напомним, белорусы могут покупать деловую древесину для строительства, реконструкции, капитального или текущего ремонта жилых домов, надворных построек по ценам организаций-изготовителей.

В данном случае круглый лес в заготовленном виде лесхозы реализуют вне биржевых торгов, добавили в КГК. Белорусы должны собрать документы и обратиться в местные органы власти, где нужно будет доказать «целевое использование древесины».

По информации ведомства, льготой уже воспользовались более 6 тыс. граждан.

Об этом новшестве стало известно осенью 2022 года. Тогда министр лесного хозяйства Александр Кулик пообещал открыть по всей Беларуси торговые площадки, где стоимость продукции лесхозов будет в 1,5 - 2 раза ниже, чем у частников.

Глава Минлесхоза пообещал продавать белорусам стройматериалы в 1,5-2 раза дешевле частников

Замминистра лесного хозяйства Владимир Креч в сентябре 2022 года пояснил, что юрлица завышают цены на продукцию, стоимость рассчитывают по среднебиржевым котировкам. “Так быть не должно. Поэтому было принято решение изменить эти правила”, - сказал тогда Креч.

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