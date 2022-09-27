Глава Минлесхоза пообещал продавать белорусам стройматериалы в 1,5-2 раза дешевле частников

Опубликовано: 27.09.2022 09:49 , Обновлено: 27.09.2022

Министр лесного хозяйства Александр Кулик пообещал открыть по всей Беларуси торговые площадки, где стоимость продукции лесхозов будет в 1,5-2 раза дешевле, чем у частников.

«Что надо человеку, который строит дом на селе? Балки, стропила, лаги, обрешетки. И вот в наших цехах должна быть такая первичная переработка, которая обеспечивает сельское население и строителей именно такими комплектующими», — сказал он госагентству БелТА.

По его словам, у людей должна быть возможность посмотреть на качество продукции, купить ее в одном месте или заказать доставку.

Кулик сообщил, что подобную торговую площадку открыл Копыльский опытный лесхоз, и она «показала востребованность у населения». Поэтому к апрелю 2023 Минлесхоз планирует открыть их в каждой области Беларуси «с полным ассортиментом выпускаемой продукции». Например, их должны разместить рядом с крупными населенными пунктами.

Министр убежден, что у лесхозов есть «весомое конкурентное преимущество»:

«Продукция лесхозов всегда в 1,5-2 раза дешевле, нежели у частников, а значит, по карману гораздо большему числу наших граждан», — заявил он.

Напомним, что с 25 сентября белорусы могут покупать древесину в лесхозах по ценам без учета биржевых ставок. Однако для этого придется доказывать цели приобретения. Об этом сообщил заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.

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Кстати, 27 сентября министерство лесного хозяйства опубликовало постановление, где прописан порядок рассмотрения заявок от физических лиц на приобретение деловой древесины в заготовленном виде вне биржевых торгов.

Согласно новым правилам, белорусам необходимо будет собирать документы и обращаться в местные органы власти, где придется с помощью заявления и собранных доказательств доказывать «целевое использование древесины».

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