КГК предложил жителям Минщины пожаловаться на повреждения домов и отсутствие света из-за непогоды. Когда звонить?

Опубликовано: 01.08.2024 09:53 , Обновлено: 01.08.2024

Комитет государственного контроля (КГК) Минщины сообщил о горячей линии 1 августа для жителей области. Они могут пожаловаться на последствия ураганных ветров и ливней, которые обрушились на регион в июле.

В КГК перечислили, с какими проблемами на горячую линию могут обратиться белорусы:

отсутствие электроснабжения,

повреждение жилых домов, социальных и сельскохозяйственных объектов,

завалы на дорогах в населенных пунктах, за их пределами, в лесу.

Горячая линия будет работать 1 августа с 10:00 до 17:00 по телефону 8 017 352 64 59. Фото и видео последствий непогоды можно отправить по адресу электронной почты kgkminobl@mail.belpak.by.

К слову, по 5 августа работает горячая линия КГК для жителей Гомельской области, в частности Гомеля, Жлобина и Мозыря. Также можно сообщать о последствиях непогоды в регионе в июле: поваленных деревьях, сорванных крышах, перебоях в работе электричества.

Жителям Гомельщины дали 10 дней, чтобы пожаловаться на последствия урагана. Куда звонить?

Также мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил властям Гомельской области задействовать в устранении последствий урагана население, а МВД — “политзаключенных”. “Я уже говорил министру внутренних дел. Он подключится. Он знает, у нас больше 20 тысяч сидельцев и так называемые «политзаключенные». Туда – на просеку!” - поручил Лукашенко.

«Особенно этих дармоедов» — Лукашенко поручил привлечь к ликвидации последствий урагана «политзаключённых»