"Особенно этих дармоедов" - Лукашенко поручил привлечь к ликвидации последствий урагана "политзаключённых"

Опубликовано: 20.07.2024 08:19 , Обновлено: 20.07.2024

В пятницу, 19 июля, президент Беларуси поручил местным властям задействовать в устранении последствий урагана в Гомельской области население, а МВД - "политзаключённых". Об этом стало известно из телеграм-канала «Пул Первого».

На селекторном совещании президент назвал последствия урагана в южных регионах страны “войной без стрельбы” и призвал местные власти и МВД мобилизовывать для устранения последствий население и заключённых.

“Я уже говорил министру внутренних дел. Он подключится. Он знает, у нас больше 20 тысяч сидельцев и так называемые “политзаключенные”. Туда – на просеку! Помогите стране! И горожан, и особенно этих дармоедов”, - заявил Лукашенко в видеоролике, который опубликовал телеграм-канал “Пул Первого”.

Также глава государства призвал всех критикующих взять инструмент и помочь в ликвидации последствий урагана, прежде чем писать и публиковать что-то в соцсетях.

“Все должны, прежде чем затиктокиться там и чего-то в интернете писнуть… Иди возьми топор, пилу и помоги что-то, а потом критикуй вдоль и поперек”, - высказался президент.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 19 июля, на селекторном совещании по вопросам уборочной кампании потребовал от Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратуры тщательно отслеживать нарушения в аграрной сфере. Руководителей же сельхозпредприятий он предостерёг от попыток скрыть проблемные моменты.

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