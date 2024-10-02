КГК предложил пожаловаться на закупку сельхозпродукции у белорусов. Когда звонить?

Опубликовано: 02.10.2024 09:30 , Обновлено: 02.10.2024

Комитет государственного контроля Беларуси организовал "горячую" линию по вопросам закупки у населения сельскохозяйственной продукции. Пожаловаться на те или иные недостатки можно на протяжении среды, 2 октября, в строго отведённое время. В другие дни КГК принимать звонки не будет.

Так, на “горячую” линию по короткому номеру 191 можно звонить с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, если хотите пожаловаться на:

работу приёмных пунктов по заготовкам сельскохозяйственной и дикорастущей продукции; несвоевременную оплату за сданную продукцию; другие проблемы.

Ранее Telegraf.news писал, что в Комитете госконтроля сообщили о начале проверки ЗАО “Интернет-магазин Евроопт”, которое включает Интернет-магазин “Е-Доставка” и почтовый сервис “Европочта”. В КГК заверили, что проверку организовали во всех регионах страны “в соответствии с планом”.

КГК пришел в «Е-Доставку» и «Европочту». Что решили проверить?

Кроме того, КГК Беларуси опубликовал план проверок по каждому региону страны с июля по декабрь текущего года. По сравнению с первым полугодием, количество организаций, в которые пообещали наведаться контролёры, сократилось почти на четверть. Ожидается, что проверки затронут как государственные, так и частные предприятия по всей Республике.

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