КГК пришел в "Е-Доставку" и "Европочту". Что решили проверить?

Опубликовано: 24.09.2024 17:19 , Обновлено: 24.09.2024

В Комитете госконтроля (КГК) Беларуси сообщили 24 сентября о начале проверки ЗАО "Интернет-магазин Евроопт", которое включает интернет-магазин "Е-Доставка" и почтовый сервис "Европочта". В КГК заверили, что проверку организовали во всех регионах страны "в соответствии с планом".

КГК пообещал изучить:

анализ финансово-хозяйственной деятельности общества,

оценку полноты и своевременности выполнения ЗАО обязательств перед государственными органами и организациями,

анализ инвестиционной деятельности, в том числе реализации проектов, выполнения программ и мероприятий по модернизации,

соблюдение законодательства о ценах и ценообразовании,

соблюдение законодательства, которое регламентирует требования в торговой деятельности, и не только.

Ранее Telegraf.news сообщал, что КГК вместе со специалистами Департамента финансовых расследований (ДФР) ведомства в конце июня начали проверку работы Паритетбанка. Контролеры пообещали посмотреть, как соблюдается законодательство при проведении банковских операций клиентов, и не только.

КГК и ДФР пришли в один из белорусских банков. Что проверяют?