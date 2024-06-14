Больше 1500 организаций. КГК поделился списком белорусских предприятий, куда пообещал прийти с проверкой

Опубликовано: 14.06.2024 14:40 , Обновлено: 14.06.2024

Комитет государственного контроля Беларуси опубликовал план проверок по каждому региону страны с июля по декабрь текущего года. По сравнению с первым полугодием, количество организаций, в которые пообещали наведаться контролёры, сократилось почти на четверть. Ожидается, что проверки затронут как государственные, так и частные предприятия по всей Республике.

Проводить рейды будут не только сотрудники Госконтроля, но и Генеральной прокуратуры, Министерства финансов, МЧС, Минтруда и соцзащиты, Белстата, Госстандарта, Минздрава и других ведомств.

Согласно планам КГК, с июля по декабрь 2024 года в регионах пройдёт более полутора тысяч плановых проверок. Притом меньше всего — 197 — ожидается на Витебщине. Интересно, что в общей совокупности в планы КГК включены 1723 субъекта хозяйствования, что на 24,2% меньше, чем в первом полугодии.

Так, с июля по декабрь пообещали проверить следующее количество организаций:

в Минске — 259 (в первом полугодии — 276);

в Брестской области — 267 (в первом полугодии — 355);

в Витебской области — 197 (в первом полугодии — 262);

в Гомельской области — 259 (в первом полугодии — 301);

в Гродненской — 214 (в первом полугодии — 324);

в Минской области — 253 (в первом полугодии — 386);

в Могилёвской области — 274 (в первом полугодии — 371).

Уже в июле контролёры пообещали наведаться на Минский завод игристых вин и в “Белагропромбанк”. В Брестской области гостей можно смело ждать на Пинском судоремонтном заводе и ИООО «БиссолоГабриэлеФарм», в Минской – на ОАО «ЗападВетСервис» и Слуцком мясокомбинате. Также в июле с провёркой сотрудники различных ведомств запланировали прийти на Могилевскую фабрику мороженого, Шкловский льнозавод и Бобруйский завод биотехнологий.

[info_b]Ознакомиться с перечнем плановых проверок по регионам и узнать, представители каких именно госорганов планируют нанести свой визит в ту или иную организацию, можно на официальном сайте КГК, то есть здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродненской области у одного из белорусов случилось ЧП – затопило квартиру. Причём инцидент произошёл по вине ЖЭСа, а не соседей. Тем не менее, хозяину ущерб не возместили, и он обратился в Комитет госконтроля. В результате с вопросом разобрались и мужчина получил положенную компенсацию.

Затопили? В КГК рассказали, как белорусам получить деньги за причинённый ущерб