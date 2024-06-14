Четырехлетние запасы продуктов и "просрочка". КГК проверил районную больницу на Гродненщине

Опубликовано: 14.06.2024 17:01 , Обновлено: 14.06.2024

Специалисты Комитета государственного контроля (КГК) проверили одну из районных больниц в Гродненской области и обнаружили там запасы продуктов на четыре года. При этом их срок годности составлял два года.

Зачем учреждению такие запасы провизии, КГК не уточнил в сообщении своего Telegram-канала. Также при осмотре склада контролеры нашли продукты питания с истекшим сроком годности, а еще те, срок годности которых истекал на следующий день и через день после мониторинга ведомства.

Кроме того, по информации КГК, больница на этот год запланировала бюджетные ассигнования на покупку этих продуктов питания без учета имеющихся остатков, а также заключила договор на поставку продукции, по которой как раз есть четырехлетние запасы.

Как сообщил комитет, стоимость испорченных продуктов в районный бюджет возместили, а больнице выдали рекомендации по закупкам на бюджетные средства “в пределах потребности и с учетом имеющихся остатков”.

А чтобы подобные случаи не произошли в других учреждениях, КГК проинформировал Министерство здравоохранения.

Ранее Telegraf.news рассказывал о результатах проверки КГК и областной санитарной службы одного из частных кафе в Гомеле. Специалисты увидели там антисанитарию помещений, отсутствие горячей воды, персонал без санкнижек и не только.

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