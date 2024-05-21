"Они нас кормят" — Лукашенко приказал КГК меньше "ловить блох" в таких компаниях

Опубликовано: 21.05.2024 14:07 , Обновлено: 21.05.2024

Во вторник, 21 мая, Александр Лукашенко провёл совещание по вопросам контрольно-надзорной деятельности. Главной темой обсуждения стал проект указа, который предусматривает корректировку некоторых правовых актов в данной сфере.

Президент отметил, что в работе органов КГК по-прежнему наблюдаются “негативные тенденции”. По его словам, под видом профилактических форм контроля (разного рода мониторингов, технических осмотров) порой проводятся полноценные проверки.

“Иногда там сидят месяцами, когда всё можно сделать за несколько дней. В целом по стране вырисовывается цифра в 300 тысяч таких мероприятий в год. Согласитесь, впечатляющая цифра. И только после того, как я указал вам на недопустимость такого подхода, цифры снизились примерно наполовину”, — заявил Александр Лукашенко.

Кроме того, он добавил, что не прекращается практика многократных посещений одного предприятия по одним и тем же вопросам. Так, контролёры, “приходя один за другим”, требуют представлять “колоссальный объём документации”. То есть фактически занимаются “бюрократической вознёй и ловлей блох”, подчеркнул Лукашенко.

“Например, в период уборки зерновых проверяющие посетили ОАО “Оснежицкое” 49 раз. Хотя это хозяйство можно считать средним по показателям работы в Пинском районе. Правда, записи в книге учёта проверок сделали лишь дважды”, — обратил внимание президент.

Он добавил, что усилия проверяющих часто направлены на поиск недостатков и, как следствие, штрафы. Однако вместо этого нужно делать всё возможное для того, чтобы “улучшить результаты деятельности предприятий”. При этом, отметил Лукашенко, “никакого давления на предприятия, организации, субъекты хозяйствования и на людей быть не должно”.

“Мы не должны людям мешать работать. Но, если кто-то заслуживает того, чтобы его проверили, его надо проверять столько, сколько нужно. Плачи и стоны здесь абсолютно ни к чему. Контрольные, правоохранительные органы должны относиться к нашим предприятиям, как к своим детям, — они нас кормят!”, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко провёл ряд кадровых назначений, связанных с деятельностью Комитета госбезопасности. Подробности широкой публике в Администрации президента не раскрыли, сообщили лишь, что нынешние назначения “будут способствовать укреплению органов госбезопасности”. Обращаясь к главе КГБ Ивану Тертелю, Лукашенко, в числе прочего, потребовал от ведомства вести борьбу со “скрытым мышкованием”.

«Дикая мелкота» — Лукашенко потребовал от КГБ вести борьбу со «скрытым мышкованием»