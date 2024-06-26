КГК и ДФР пришли в один из белорусских банков. Что проверяют?

Опубликовано: 26.06.2024 13:26 , Обновлено: 26.06.2024

Комитет государственного контроля (КГК) вместе со специалистами Департамента финансовых расследований (ДФР) ведомства начали проверку работы Паритетбанка.

Контролеры пообещали посмотреть, как соблюдается законодательство при проведении банковских операций клиентов. Кроме того, КГК запланировал проверить:

направления использования прибыли Паритетбанка,

его операции с нерезидентами,

организацию корпоративного управления,

работу с обращениями граждан.

В банке прокомментировали для Telegraf.news происходящее.

«Действительно, в банке началась плановая проверка КГК. О ней мы знали заранее. Такие проверки проводятся ежегодно в плановом режиме в разных организациях, ничего неординарного в этом нет. Наша команда работает открыто и честно, соблюдая белорусское законодательство и предъявляя высокие требования ко всем процессам. Что важно, проверка не коснется наших клиентов или их данных. Банк и все его подразделения продолжат работать в обычном режиме. Проверка не создаст неудобств для клиентов, им будет доступно обслуживание в полном объеме и без задержек», – пояснили в Паритетбанке.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Госконтроль начал масштабные “контрольные мероприятия” во всех регионах Беларуси.

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