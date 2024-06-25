КГК запретил "Белтелекому" покупать 6 новых авто. В чем дело?

Опубликовано: 25.06.2024 13:05 , Обновлено: 05.07.2024

Комитет государственного контроля (КГК) Витебской области запретил областному филиалу предприятия "Белтелеком" покупать шесть новых легковушек для замены имеющихся. На это дело планировали потратить 345,6 тыс. рублей.

По информации КГК, филиал “Белтелекома” объявил процедуру закупки шести авто за счет собственных денежных средств. При этом, отметили в ведомстве, подлежащие замене машины исправные и продолжают использоваться.

Как подчеркнули в Госконтроле, для закупки организация должна обязательно принять решение об “отсутствии возможности дальнейшего использования или экономической нецелесообразности ремонта” имеющихся авто. А в областном филиале “Белтелекома” такое решение не приняли.

“По предложению государственных контролеров закупка указанных легковых автомобилей на сумму 345,6 тыс. рублей отменена”, - написали в Telegram-канале КГК.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что КГК упрекнул Министерство здравоохранения в том, что ведомство не сократило масштабы вакцинации в Беларуси, несмотря на улучшение эпидситуации. Госконтроль предложил приостановить процесс закупки вакцин на 190 млн рублей и сократить расходы на 105 млн.

КГК упрекнул Минздрав в том, что тот не сократил масштабы вакцинации в Беларуси. На сколько урезал закупку препаратов?