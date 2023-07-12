КГК дал белорусам три дня, чтобы пожаловаться на тарифы и невозможность снять наличку. Кому достанется?

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Опубликовано: 12.07.2023 13:25 , Обновлено: 12.07.2023

Комитет госконтроля предложил белорусам пожаловаться на случаи, когда, по их мнению, их плохо обслужили, тарифы завышены, и нет возможности снять наличные деньги. Рассказать об этом предлагают в течение трех дней.

Речь идет про работу операторов почтовой связи. С 12 по 14 июля Комитет государственного контроля открыл для этого «горячую» линию. Обратившись в КГК можно сообщить:

о ненадлежащей работе операторов и невыполнении ими требований закона о защите прав потребителей;

о фактах некачественного или несвоевременного оказания услуг;

о недостатках в работе объектов почтовой связи, в том числе в сельской местности (неудобный режим работы или его несоблюдение, отсутствие возможности снять наличные, высокие тарифы и т.д.).

Также в ведомстве пообещали выслушать о недостатках при получении пенсий и пособий (с доставкой на дом или на почте), предпочтениях в выборе оператора услуг при отправке и получении посылок и денежных переводов, предложения по улучшению качества работы почты.

Обо всем этом можно сообщить позвонив на короткий номер 191 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

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