КГК дал белорусам три дня, чтобы пожаловаться на тарифы и невозможность снять наличку. Кому достанется?
Комитет госконтроля предложил белорусам пожаловаться на случаи, когда, по их мнению, их плохо обслужили, тарифы завышены, и нет возможности снять наличные деньги. Рассказать об этом предлагают в течение трех дней.
Речь идет про работу операторов почтовой связи. С 12 по 14 июля Комитет государственного контроля открыл для этого «горячую» линию. Обратившись в КГК можно сообщить:
- о ненадлежащей работе операторов и невыполнении ими требований закона о защите прав потребителей;
- о фактах некачественного или несвоевременного оказания услуг;
- о недостатках в работе объектов почтовой связи, в том числе в сельской местности (неудобный режим работы или его несоблюдение, отсутствие возможности снять наличные, высокие тарифы и т.д.).
Также в ведомстве пообещали выслушать о недостатках при получении пенсий и пособий (с доставкой на дом или на почте), предпочтениях в выборе оператора услуг при отправке и получении посылок и денежных переводов, предложения по улучшению качества работы почты.
Обо всем этом можно сообщить позвонив на короткий номер 191 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
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