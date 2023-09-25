КГК дал белорусам три дня, чтобы пожаловаться на плохие дороги
Комитет госконтроля предложил белорусам пожаловаться на автомобильные дороги. Точнее – на их качество. Рассказать об этом предлагают в течение трех дней.
С 26 по 28 сентября в ведомстве заработает «горячая» линия, рассказали в КГК. В эти дни можно будет позвонить и пожаловаться на качество дорожного покрытия магистралей и трасс.
Предлагают рассказать:
- о плохом состоянии автодорог, находящихся вне населенных пунктов;
- о ненадлежащей работе дорожных служб и несвоевременной расчистке автодорог;
- о захламленности и неубранном мусоре вдоль трасс, неопрятном виде прилегающих к автомагистралям территорий;
- о фактах некачественного или несвоевременного проведения ремонтных работ на автодорогах.
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Кроме того, работники Комитета госконтроля пообещали выслушать предложения “по повышению эффективности проведения ремонта дорог”.
Звонить нужно на короткий номер 191 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:30.
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