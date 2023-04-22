Под Минском установили дорожный знак, не предусмотренный ПДД. В ГАИ рассказали зачем

Опубликовано: 22.04.2023 13:23 , Обновлено: 21.04.2024

В Ждановичах, что под Минском, на дороге установили дорожный знак с изображением уха. Такого нет в правилах дорожного движения, но в ГАИ это назвали "экспериментом".

Дорожный знак назвали «Нарушение слуха» и повесили рядом со специализированной школой.

“Знак может применяться совместно с дорожными знаками 1.20 «Впереди пешеходный переход», 1.21 «Дети» и 5.16.1 (2) «Пешеходный переход» в местах возможного появления пешеходов с нарушением слуха в пределах дороги”, - рассказали в ГАИ.

Кстати, с октября 2022 года в Беларуси появились и новые утвержденные дорожные знаки:

Ранее Телеграф сообщил, что белорусы заметили в городе Дзержинске Минской области необычный дорожный знак «Цалуй і едзь». На нем нарисован мужчина на автомобиле который целует в лоб девочку (или мальчика) с портфелем. Оказывается, его установили еще в середине августа прошлого года. Рассказываем, что за он.

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