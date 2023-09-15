КГК анонсировал программу для слежения за оборотом криптовалюты белорусов
В Комитете государственного контроля рассказали, что в Беларуси будет внедрен обновленный цифровой сервис, позволяющий отслеживать движение криптовалют.
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В комитете госконтроля считают, что эта программа позволит аналитикам следить за оборотом виртуальных токенов. В ведомстве пояснили, что создание подразделений финразведки “стало реакцией на увеличение масштабов легализации преступных доходов”.
[info_b]По оценкам ООН, объем незаконной деятельности, включая чисто экономические преступления, ежегодно составляет порядка 3 % мирового ВВП, а это свыше 2 трлн долларов.[/info_b]
В КГК утверждают, что ежегодно финансовая разведка возвращает в бюджет Беларуси десятки миллионов рублей. Так, только за 2022 год — это 66 млн рублей.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МВД рассказали, как белорусам не устроиться на работу «дроппером».
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