КГК анонсировал программу для слежения за оборотом криптовалюты белорусов

Опубликовано: 15.09.2023 18:04 , Обновлено: 15.09.2023

В Комитете государственного контроля рассказали, что в Беларуси будет внедрен обновленный цифровой сервис, позволяющий отслеживать движение криптовалют.

КГК насчитал белоруске 1 млн рублей налога. За что?

В комитете госконтроля считают, что эта программа позволит аналитикам следить за оборотом виртуальных токенов. В ведомстве пояснили, что создание подразделений финразведки “стало реакцией на увеличение масштабов легализации преступных доходов”.

[info_b]По оценкам ООН, объем незаконной деятельности, включая чисто экономические преступления, ежегодно составляет порядка 3 % мирового ВВП, а это свыше 2 трлн долларов.[/info_b]

В КГК утверждают, что ежегодно финансовая разведка возвращает в бюджет Беларуси десятки миллионов рублей. Так, только за 2022 год — это 66 млн рублей.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МВД рассказали, как белорусам не устроиться на работу «дроппером».

Под «уголовку» попали 270 человек. В МВД рассказали, как белорусам не устроиться на работу «дроппером»