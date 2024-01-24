КГК дал белорусам один день, чтобы пожаловаться на очереди на МРТ и поликлиники

Опубликовано: 24.01.2024 07:45 , Обновлено: 24.01.2024

Комитет госконтроля выделил один день на то, чтобы принять претензии белорусов по вопросам качества и доступности медицинской помощи в учреждениях здравоохранения. Чтобы сообщить о проблемах, возникающих при обслуживании в поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, белорусам предложили позвонить на "горячую" линию Комитета.

Звонки пообещали принимать в среду, 24 января:

с 9:00 до 13:00,

с 14:00 до 18:00.

Причём работать будет не только традиционный короткий номер “горячей” линии - для каждого региона дополнительно выделили свою телефонную линию:

Комитет госконтроля Беларуси будет принимать звонки от жителей Минска и Минской области по короткому номеру 191;

Комитет госконтроля Брестской области – по номеру 8 (0162) 21 25 08 и 21 19 05;

Комитет госконтроля Витебской области – по номеру 8 (0212) 37 61 70, 37 61 91, 37 61 94;

Комитет госконтроля Гомельской области – по номеру 8 (0232) 23 83 68, 23 83 85, 23 83 86;

Комитет госконтроля Гродненской области – по номеру 8 (0152) 79 88 16 и 79 88 17;

Комитет госконтроля Могилевской области – по номеру 8 (0222) 63 82 03.

Как пояснили в КГК, позвонив на “горячую” линию, можно пожаловаться на длительные сроки ожидания диагностических исследований (таких как МРТ, КТ, УЗИ), сообщить о проблемах, возникающих при прохождении медосмотра, посещении врачей, рассказать о недостатках в обслуживании в местных медицинских учреждениях здравоохранения и озвучить иные претензии.

Жалобу можно написать и чат-бот официального телеграм-канала КГК.

Ранее Телеграф рассказал о министерской проверке, которая 16 января приехала в Солигорскую центральную районную больницу после жалобы одной из пациенток на низкое качество оказания медицинской помощи.

Спецкомиссия Минздрава срочно просмотрела записи видеонаблюдения и опросила врачей в Солигорской больнице. Что произошло?

Между тем, председатель Совета Республики, уполномоченный представитель президента в Минске Наталья Кочанова в декабре 2023 года на совещании по вопросам оказания медицинской помощи и проведения ранней диагностики онкозаболеваний рассказала о том, что делать белорусам, если они не могут получить качественную медицинскую помощь в поликлиниках и стационарах и поручила сделать в Минске «показательное здравоохранение, которое потом можно будет распространять на все регионы нашей страны».

Кочанова поручила сделать в Минске «показательное здравоохранение». Что это такое?