КГК Беларуси нашел в продаже в школьных буфетах тушёнку и "значительные объемы" несъеденных блюд

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Опубликовано: 13.11.2022 21:06 , Обновлено: 13.11.2022

В пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси сообщили, что школьники не едят в столовых учебных заведений многие блюда. Чтобы это установить, КГК провел проверки и планирует ещё.

“Одна из проблем – значительные объемы приготовленных блюд остаются невостребованными учащимися, в результате неэффективно расходуются бюджетные средства”, - заявили в Госконтроле.

Для примера в КГК рассказали про то, что второклашки в одной из школ Гомеля не съедают более 40% жареной рыбы, почти 30% картофельного пюре и 25% салатов. В той же школе в буфете из-за отсутствия холодильника контролеры не нашли в продаже фрукты, молочную кисломолочную продукцию. Зато в буфете нашли в продаже тушёнку и сахар.

В КГК рассказали, что проводят проверку в других школах. И уже обнаружили недовесы блюд, а также подачу холодной еды школьникам.

Кстати, министр образования Беларуси Андрей Иванец 1 ноября рассказал об изменениях в школьное меню, которые разработали в ведомстве. По его словам, привычные продукты никуда не денутся, но поменяется «форма».

Иванец пообещал поменять меню в школьных столовых без изменения ингредиентов. Это как?

Ранее Телеграф сообщил, что директор ГП “Комбинат школьного питания города Минска” Надежда Лукашевич заявила 23 августа, что в столичных школах с 1 сентября будут подавать блюда с перцем. Также появится новые блюда со странными названиями.

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