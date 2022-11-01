Иванец пообещал поменять меню в школьных столовых без изменения ингредиентов. Это как?

Опубликовано: 01.11.2022 17:02 , Обновлено: 06.03.2023

Министр образования Беларуси Андрей Иванец 1 ноября рассказал об изменениях в школьное меню, которые разработали в ведомстве. По его словам, привычные продукты никуда не денутся, но поменяется «форма».

Он подчеркнул, что нововведения не повлияют на «натуральные нормы», передает Sputnik.

«Если сказать простым языком, количество мясных продуктов, овощей, фруктов, соков будет неизменным. Лишь только поменяется форма, в каком виде они будут представлены», — сказал Иванец, но не уточнил, как именно.

Кроме того, министр сообщил, что для нового меню разработали технологические карты.

Кстати, ранее директор ГП «Комбинат школьного питания города Минска» Надежда Лукашевич рассказывала, что столичных школах с 1 сентября будут подавать блюда с перцем. Также в столовых обещали подавать «курочку пикантную», «бифштекс Цудоўны», «крокеты особенные», запеканку «Здоровенок» и колбаски «Абибок». Последнее блюдо с белорусского переводится как «Лентяй».

Также в некоторые блюда решили добавлять, кроме петрушки, ещё и паприку, чтобы сделать их более ароматными и вкусными.

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