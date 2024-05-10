КГК Беларуси анонсировал масштабные проверки с санстанцией и природоохраной в сфере ЖКХ. Куда пообещали прийти?

Опубликовано: 10.05.2024 15:39 , Обновлено: 10.05.2024

Комитет государственного контроля (КГК) в пятницу, 10 мая, анонсировал "масштабные контрольно-аналитические мероприятия", в ходе которых пообещали проверить качество оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Проверки пообещали проводить совместно со специалистами органов государственного строительного надзора, охраны природы и санитарных служб.

В качестве объектов для “мониторинга качества оказания основных и дополнительных жилищно-коммунальных услуг” решили выбрать минские ЖКХ. Инспекторы решили изучить ряд вопросов, с которыми горожане чаще всего обращаются к местным властям и госорганам, в том числе, во время тематических “горячих линий” - это качество содержания и эксплуатации объектов улично-дорожной сети, а также придомовых территорий и благоустройства.

В частности, проверяющие планируют дать оценку качества оказываемых услуг в следующих сферах ЖКХ:

функционирования систем тепло-, газо- и водоснабжения;

устранения выявленных неисправностей;

соблюдения этапов планирования, организации и сроков выполнения работ.

Также проверяющие, согласно официальному сообщению КГК, намерены проверить ЖКХ на “отсутствие претензий со стороны потребителей”.

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