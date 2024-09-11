"Катастрофические осадки" пообещали синоптики полякам из-за нового южного циклона. Дойдут до Беларуси?

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Опубликовано: 11.09.2024 08:29 , Обновлено: 11.09.2024

Синоптики спрогнозировали приближение очередного южного циклона к европейскому континенту. По их прогнозам, ближе к выходным это сулит таким странам, как Чехия, Австрия и соседняя нам Польша "катастрофические осадки", которые в перспективе могут вызвать настоящие наводнения. Посмотрели, как южный циклон повлияет на температуру в Беларуси и доберётся ли до нас непогода.

Уже в ближайшее время, 11-12 сентября, с севера Европы начнётся “приличной силы холодное вторжение”, предупредили авторы тематического Telegram-канала о погоде Nadvorie. По оперативным прогнозам, оно будет наступать через центр Европы на юг, на Балканы и далее на Турцию и восток Средиземного моря.

“При взаимодействии с ещё очень теплыми морями, боюсь, дождей будет очень много”, -предупредили авторы канала.

Однако, исходя из данных прогностической модели ECMWF, восточную Европу это “холодное вторжение” на этот раз не затронет, поэтому в Беларуси, по мнению специалистов, ещё как минимум неделю температурный фон будет держаться выше климатической нормы.

Карта температурных отклонений от нормы в Европе, прогноз на 14 сентября

Одновременно с этим на юго-запад Польши, в Чехию и Австрию надвигающийся южный циклон, по прогнозу специалистов, принесёт “катастрофические осадки”. По их расчётам, за 5 дней местами может выпасть до 500 мм осадков, что неминуемо приведёт к наводнениям.

Беларуси, впрочем, этот южный циклон пока не угрожает. Специалисты убеждены, что он “станет стационарным” и будет “кружить над севером Балкан и востоком Европы”. Способствовать этому будет “мощный антициклональный блок”, установившийся над территорией России.

“Активность южанину придаст взаимодействие двух очень контрастных воздушных масс, с северной Атлантики и с перегретого Средиземноморья”, - пояснили специалисты.

Прогноз по осадкам в отдельных районах Польши

Что касается температуры, то, судя по оперативному прогнозу Белгидромета, резких изменений пока не ожидается. В ближайшие два дня на погоде в стране будет сказываться влияние фронтального раздела, а с пятницы, 13 сентября, в Беларусь начнут поступать атмосферные фронты с территории Украины.

Белгидромет спрогнозировал лишь кратковременные дожди местами по стране и сохранение температурного фона на нынешнем уровне: минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днём - от +20°С по западу до +28°С по юго-востоку страны.

Ранее Telegraf.news сообщил, что синоптики Белгидромета продлили ещё на два дня красный уровень опасности из-за высокого риска пожаров в трёх областях Беларуси. Виной тому стала жаркая и сухая погода, которая установилась по всей стране с конца августа. Ожидается, что “неблагоприятное гидрометеорологическое явление” сохранится 11-12 сентября на территории Гомельской, Могилёвской и Брестской областей.

Синоптики продлили красный уровень пожароопасности на 2 дня для 3 областей Беларуси