"Чего только не придумают" - Белорусский магазин предложил "конус для котлет". В TikTok рассказали, как сделать самому

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Опубликовано: 27.02.2025 12:37 , Обновлено: 25.04.2025

Одна белорусская торговая сеть опубликовала в TikTok ролик, в котором предложила покупателям "конус для приготовления котлет". В частности, это фарш для приготовления в том числе фрикаделек и тефтелей в соответствующей упаковке. Комментаторша подсказала, как сделать такой конус самому.

“Сделать надрез и выдавить фарш”, - [link href=“https://www.tiktok.com/@evrooptby/video/7475655734345207046?_r=1&_t=ZM-8uFEXArL5Hh” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] про способ применения товара в TikTok-аккаунте “Евроопта”. Цена такого продукта в магазинах торговой сети - от 8,99 рубля за 700 г.

“А лук, специи, яйца все равно перемешивать надо”, - отметил один комментатор.

“Сделать домашний фарш, положить в кондитерский мешок, нафаршировать. Не благодарите”, - поделилась пользовательница TikTok.

Кого-то интересовал состав фарша: “А из каких костей сделан этот фарш? Наивные люди, нашли новую игрушку…”

Еще один пользователь TikTok поделился опытом использования продукта: “Пробовали - хороший фарш”. “Там в составе манка, не понравился на вкус, лучше просто обычный фарш”, - высказал другое мнение юзер.

В белорусских магазинах заметили «Торт «Сельдь под шубой». Что за он и сколько стоит?

“Чего только не придумают, и руки мазать не надо”, - добавила комментаторша.

В интернет-магазинах торговых сетей Green и “Гиппо” подобных конусов мы не нашли.

Ранее Telegraf.news писал, что одна белорусская торговая сеть в своем TikTok-аккаунте опубликовала ролик, в котором рассказала, что делает с товаром, который покупатель сначала взял с одной полки, а потом оставил на другой (к примеру, сметану оставил в отделе с макаронами). Комментаторы не поверили, что сотрудники магазина поступают именно так с оставленным не там продуктом.

«Не смешите» — Белорусский магазин показал, что делает с оставленными не на той полке товарами. Покупатели не поверили