Карпенко рассказал, где белорусам будут выдавать на выборах по 4 бюллетеня

Опубликовано: 26.10.2022 14:23 , Обновлено: 26.10.2022

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Карпенко заявил, что в связи с введением в стране единого дня голосования, на некоторых участках будут выдавать сразу по 4 бюллетеня. Но такой подход он не считает необычным.

«Как и прежде будут формироваться комиссии, оформляться бюллетени. Задача граждан – посмотрев программы кандидатур прийти, проголосовать и выбрать своего депутата», - заявил Игорь Карпенко.

В то же время, глава ЦИК Беларуси не исключил, что могут возникнуть “сложности”, так как избиратели будут получать сразу по несколько бюллетней.

“Например, если я проживаю в сельской местности, я, возможно, буду получать 4 бюллетеня. Один бюллетень по выборам депутата Парламента, один – депутатов областного совета, один – депутатов районного совета, ну и поселкового совета. В Минске будет чуть проще – два бюллетеня: один по выборам Палаты представителей, один по выборам депутатов городского совета”, - рассказал о новом механизе голосования Игорь Карпенко.

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Напомним, что в 2024 году в Беларуси изиьрателевя кампания будет проходить по новым правилам. Выборы депутатов парламента и местных Советов депутатов будут проходить одновременно в единый день голосования.

Ранее Телеграф сообщил, что председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с Александром Лукашенко сообщил, что парламентские выборы в Беларуси должны пройти в «единый день голосования» 25 февраля 2024 года. С какими вопросами власти собираются «справиться» до этого времени?

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