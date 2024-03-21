Караник приказал "исключить" обращение сельчан в районные больницы без записи. Как объяснил?

Опубликовано: 21.03.2024 10:32 , Обновлено: 21.03.2024

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник потребовал от работников сферы здравоохранения "исключить" случаи обращения жителей сельской местности в районные больницы без предварительной записи. Такое поручение глава региона дал 20 марта на заседании итоговой коллегии главного управления здравоохранения облисполкома.

Караник, который сам является врачом-онкологом и в прошлом возглавлял Министерство здравоохранения, в ходе расширенного ведомственного заседания уделил особое внимание медицине на селе. Он потребовал, чтобы сельские фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) перестали “работать по старинке” и были преобразованы в “место первичной медико-социальной помощи”, сообщило агентство БелТА.

“Фельдшер должен взять на себя координирующую роль в поддержании здоровья всех жителей обслуживаемого участка: следить, когда пациенту необходимо пройти профилактическое обследование, самому держать связь с райбольницей, записывать людей на приемы, добавляя необходимые обследования в один визит в ЦРБ. Случаи, когда сельчане приезжают в районную больницу без записи, должны быть исключены”, - заявил Караник.

Он пояснил, что в случае, когда пациенты обращаются в больницу без предварительной записи, “нужный врач может, например, оперировать”, и в результате пациенту придётся “ждать приема несколько часов” и уйти “в итоге ни с чем”.

“Такие случаи порождают недовольство и жалобы. Потому фельдшер ФАПа должен следить, какие основные обследования в какие сроки необходимо пройти людям и направлять их вовремя”, - подчеркнул председатель облисполкома.

Для этих целей Караник потребовал, чтобы на ФАПах были электронные паспорта участков, и пообещал одновременно с этим укреплять их материально-техническую базу, строить и реконструировать действующие медучреждения, обновлять их оснащение, а также решать кадровый вопрос. С этим, по его словам, в регионе пока есть проблемы.

“У нас имеются кадровые проблемы при обеспеченности врачами 58,2 на 10 тыс. населения. При том, что у ближайших соседей этот показатель значительно ниже, а в целом по ЕС - 28-30, то понятно, что основная задача - обеспечить рациональное и эффективное использование кадров”, - заявил на заседании Караник.

Он также призвал руководство сферы здравоохранения региона тщательнее “смотреть на компетенции специалистов-медиков”, чтобы, в частности, “на новейшем дорогостоящем оборудовании, в которое вкладываются значительные ресурсы, работали высококвалифицированные специалисты”.

“Наша задача - обеспечить качественную подготовку и сопровождение кадров. Важна и удовлетворенность самих медицинских работников, и не только зарплатой, но и возможностями для профессионального роста”, - резюмировал глава региона.

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