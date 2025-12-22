Караев объяснил, как хотят замедлять поток белорусов в облцентры – "Должны быть реалистами"

Опубликовано: 22.12.2025 08:19 , Обновлено: 22.12.2025

Глава Гродненского облисполкома Юрий Караев высказался за равномерное распределение белорусов по "производственным площадкам". Так он назвал города и агрогородки Беларуси. По его мнению, региональные власти должны "регулировать поток людей". "Не то чтобы не допускать в Гродно, но замедлить движение в областной центр", - пояснил он на примере вверенного ему региона.

Караев поддержал идею главы государства ограничить строительство жилья в столице, чтобы привлечь рабочие руки в другие регионы, а также идею активного строительства городов-спутников. Однако реализация последней, по его словам, не всегда идёт гладко.

В частности, городом-спутником Гродно определён Скидель. Но, по мнению Караева, этот статус для города был “преждевремененным” и пока люди не торопятся переезжать туда.

“Мы пока приходим к тому, что это надуманно. Там построили несколько красивых, хороших домов, и мы очень тяжело туда смогли людей, как говорится, привлечь. Три из них купили, а все остальные – это арендные”, - пояснил в эфире СТВ председатель Гродненского облисполкома.

Изменить ситуацию областные власти рассчитывают за счёт создания новых рабочих мест. В частности, в Скиделе сейчас возводит свой филиал гродненская компания “Молочный мир”.

“Может быть, что-то из-за этого поправится. «Молочный мир» – это хорошие зарплаты, это на 200 рабочих мест. И если кто-то захочет в Скиделе жить, тогда это будет реальное совпадение тех факторов, о которых я говорил. Работа и жилье”, - пояснил Караев, отправив местных жителей за “остальными благами цивилизации” в областной центр - Гродно, расположенный примерно в 27 километрах.

При этом глава областной администрации высказался за то, чтобы “строить как можно меньше городов” и прекращение урбанизации. По его мнению, для этого пока существует “только один рецепт” – создавать в агрогородках новые рабочие места. Караев убёждён, что города-спутники станут актуальными для белорусов только тогда, “когда мы начнем задыхаться”, но власти должны “об этом подумать заранее”.

“Мы должны быть реалистами и понимать, что в глухой деревне мы ничего не построим по очень многим причинам. Потому что не захотят люди там жить, к сожалению”, - заявил Караев, упрекнув в этом “общемировую пропаганду в обществе потребления”. По его мнению, ориентир молодёжи на условное жильё в Минске сейчас уже “никак не перенастроить” и работать надо работать с сознанием людей.

Напомним, выступая на заседании VII Всебелорусского народного собрания, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ограничить строительство жилья в Минске. Он назвал конкретные лимиты на новые квадратные метры в столице - не более 300 тысяч в год. Это, по его мнению, может помочь решить проблему оттока людей из регионов и спасти белорусскую деревню от вымирания.

Лукашенко предложил ограничить строительство жилья в Минске – «Обезлюдим страну» Почему так резко и одномоментно ограничить строительство жилья в столице вряд ли удастся «чисто арифметически», объяснила независимый эксперт по недвижимости Наталья Литовская. По её мнению, на реализацию этих планов могут уйти годы.

Эксперт объяснила, почему резко сократить строительство жилья в Минске не получится «чисто арифметически»