Климатологи назвали "новой нормальностью" наступившую жару. К чему готовиться белорусам?

Опубликовано: 04.07.2025 11:30 , Обновлено: 12.08.2025

Климатологи заявили, что новая волна убийственной жары в Европе летом 2025 года - это не экстраординарное явление, а жителям континента надо привыкать к новой реальности.

В последние дни Европу не просто накрыла жара, были зафиксированы смерти и абсолютные рекорды за всю историю наблюдений.

Не менее 10 человек погибло за прошедшие дни экстремальной жары, которая установилась в Европе. О смертях сообщили власти Испании, Франции и Италии. В Турции из-за пожаров эвакуировано более 50 000 человек.

Так в Испании метеорологи объявили о рекордной +46°C аномальной жары, причем зона ее действия накрыла ещё и Францию, и Германию.

Виной тому стало блокирующий антициклон который прекратил естественную циркуляцию воздуха. Но проблема не столько в антициклоне, а в том, что такие явления стали происходить в три раза чаще по сравнению с 1950-ми, сообщило издание The Financial Times.

В свою очередь, генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что «экстремальная жара больше не редкость, а новая норма ». И дело не только в опасности тепловых ударов, но и влиянии экстремального потепления на экономику.

По подсчётам Allianz, один день жары выше +32°C сравним с половиной дня всеобщей забастовки. Причем Европа может потерять в 2025 году 0,5% ВВП от всех волн жары. И это в развитых неаграрных странах. Последние же могут пострадать ещё больше.

Как влияет жара

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявила, что влияние тепла на здоровье человека сильнее выражено в городах из-за эффекта городского острова тепла. Все это из-за того, что городская среда значительно теплее, чем окружающая сельская местность, особенно в жаркие периоды, “из-за обилия мощеных поверхностей, зданий, транспортных средств и источников тепла”.

В докладе о состоянии климата в Европе, подготовленного совместно Службой ЕС по изменению климата «Коперник» и ВМО говорится, что усиление жары в городах усугубляет тепловой стресс и может увеличить смертность в жаркие периоды по сравнению с районами с низкой плотностью населения и сельскими районами.

Жара также привела к резкому росту загрязнения воздуха с ростом уровней PM10 и PM2.5 (твердых частиц).

Другие загрязнители атмосферы, включая озон, которые накапливаются во время новых метеорологических условий, также оказались на повышенных уровнях по всей Европе, сообщили в Службе мониторинга атмосферы ЕС “Коперник”.

По данным исследования ЕС, к 2050 году около половины населения Европы может подвергнуться высокому или очень высокому риску теплового стресса летом, особенно в Южной Европе и все чаще в Восточной Европе, куда входит и Беларусь.

Впереди прохлада?

Тем временем, автор погодного Телеграм-канала Nadvorie обрадовал тем, что длительная аномальная жара на большей части территории Европы, по крайней мере временно, прекращается. А на смену уже идёт “гораздо более прохладная воздушная масса”.

“Тепловой купол, удерживающий под собой чрезвычайно тёплую воздушную массу в Западной Европе наконец-то теряет силу, и ожидается, что к выходным он разрушится”, - спрогнозировал эксперт.

“Температура холодной воздушной массы будет значительно ниже, чем в последние недели… Похолодание произойдет не просто так, а скорее всего, их ждет неблагоприятная погода с сильными грозами, градом, наводнениями и разрушительными ветрами”, - рассказал синоптик.