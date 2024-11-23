Какую информацию о белорусах не могут разглашать адвокаты? Юристы дали список из 5 пунктов

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Опубликовано: 23.11.2024 12:02 , Обновлено: 23.11.2024

В Минской городской коллегии адвокатов озвучили печень сведений, которые, согласно белорусскому законодательству, подпадают под понятие адвокатской тайны. Такую информацию, полученную от клиентов, адвокаты не имеют права разглашать другим лицам без его разрешения, в том числе - суду.

[info_b]Под адвокатской тайной понимаются сведения о клиенте, которые человек сам сообщает своему адвокату и разглашение которых будет противоречить интересам этого человека. [/info_b]

В Беларуси обязанность соб­лю­дения этой тайны прописана в Правилах про­фес­си­ональ­ной этики адвоката, ут­верж­ден­ных пос­та­нов­ле­ни­ем Министерс­тва юстиции.

Адвокат Наталья Анюховская, член совета молодых адвокатов Минской городской коллегии, озвучила список, на что распространяются правила сохранения адвокатской тайны в Беларуси:

сведения о вопросах, по которым клиент обратился за юри­дичес­кой помощью;

суть справок, консультаций, по­лучен­ных клиентом от адвоката;

сведения о личной жизни клиента;

сведения, сос­тавля­ющие ком­мерчес­кую тайну клиента;

по­лучен­ная от клиента информация об обс­то­ятель­ствах со­вер­ше­ния прес­тупле­ния по уго­лов­но­му делу, по которому адвокат осу­щест­влял защиту прав, свобод и интересов клиента.

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[info_b]Согласно действующему законодательству, адвокат не имеет права выступать в суде в качестве сви­детеля и давать суду какие-либо объяс­не­ния по вопросам, которые сос­тавля­ют ад­во­катс­кую тайну.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале ноября Совет министров внёс изменения в порядок представления правоохранительным органам медицинской информации организациями здравоохранения. Перечень случаев, когда белорусские врачи обязаны раскрывать врачебную тайну, пополнился ещё двумя пунктами.

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