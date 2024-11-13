Совмин расширил перечень случаев, когда белорусские врачи могут раскрывать врачебную тайну милиции

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Опубликовано: 13.11.2024 09:43 , Обновлено: 13.11.2024

Совет министров внёс изменения в порядок представления правоохранительным органам медицинской информации организациями здравоохранения. Перечень случаев, когда белорусские врачи обязаны раскрывать врачебную тайну, пополнился ещё двумя пунктами.

Изменения в законодательстве прописали в постановлении Совмина №831, текст которого 13 ноября выложили на Национальном правовом интернет-портале.

Речь идёт о тех случаях, когда информацию о состоянии здоровья пациента врачи могут (и даже обязаны) передавать в органы внутренних дел (например, в милицию или Госавтоинспекцию), даже несмотря на то, что эта информация составляет врачебную тайну. Согласно действующему законодательству, в Беларуси это возможно:

при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью пациента причинен в результате противоправных действий, в том числе дорожно-транспортных происшествий,

при обращения за медицинской помощью пациента, который не может сообщить данные о себе в силу состояния здоровья или возраста;

смерти пациента;

в случае, если состояние или заболевание пациента может угрожать жизни или здоровью других людей.

Новым постановлением перечень последних случаев (когда состояние человека может угрожать другим) сократили до двух пунктов:

заболевание или состояние, препятствующее управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами - если таковое будет выявлено у водителя во время обязательного медицинского переосвидетельствования, информацию об этом обязаны будут передавать в ГАИ;

хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания в случае диспансерного наблюдения за пациентом либо осуществления ежеквартальных медицинских профилактических осмотров- об этом, как правило, информируют милицию, которая ставит таких людей на учёт.

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А вот перечень оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью человека причинен в результате противоправных действий, расширили, добавив два новых пункта:

самоповреждение несовершеннолетнего или его суицидальная попытка,

отравление вследствие употребления алкоголя, слабоалкогольных напитков или пива, пивного коктейля, напитков, изготавливаемых на основе пива, курения (потребления) табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака, потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ.

В остальном же этот список остался прежним: к травмам, ранениям, увечьям, а также состояниям или заболеваниям пациента, которые должны насторожить врачей и позволяют им обращаться в правоохранительные органы, по-прежнему также относятся:

признаки изнасилования и иных действий сексуального характера;

беременность у пациенток младше 16 лет;

признаки проведения аборта вне организаций здравоохранения;

психическое расстройство (заболевание) у несовершеннолетнего, вызванное воздействием алкоголя;

огнестрельное ранение;

травмирование несовершеннолетнего в учреждении образования;

смерть пациента.

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